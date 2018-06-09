(يريدون عراق بلا صدام.. لكن بسياقاته)..(المركزية.. العداء الغبي لامريكا.. التهريج بفلسطين)

بسم الله الرحمن الرحيم

خربشه بالكلام .. يكشف حقيقة شعب تائه لا يعرف ما يريد، شعب مخدر:

تناقض بالعقل الباطن العراقي عامة والشيعي خاصة.. (يلومون حكامهم وسياسييهم.. لماذا لم تجعلونا مثل ماليزيا او الامارات) بعد سقوط الطاغية صدام وحكم البعث.. وبنفس الوقت .. (يريدون ان يشتعل الجو اعلاما .. بشعارات العداء الغير مبرر.. ضد امريكا واسرائيل واوربا.. والانضمام لشعارات التهريج من محور المقاومة والممانعة.. وارسال الشباب للحرب بسوريا ومستنقعها الاستنزافي.. وشعارات العداء ضد السعودية والخليج العرباني حسب وصفهم لحكام الخليج).. ويعادون الفدرالية للمكونات .. ويقفون ضد حق الشيعة العرب باقليم فدرالي من الفاو لسامراء..

أي يريدون عراق بلا صدام حسين.. ولكن بنفس الوقت يريدون عراق بنفس سياقات صدام..ونقصد تبني النظام المركزي.. وتبني شعارات العداء ضد امريكا واسرائيل..وتجنيد الشباب بفصائل مسلحة باسم فلسطين والعروبة والاسلام.. وكلا من هذين لا يجتمعان.. اليس كذلك..

يلومون (السياسيين لماذا سرقوا وفسدوا.. ولكن بنفس الوقت ينتخبون نفس الكتل السياسية وزعاماتها الروحية التي هي من رشحت هؤلاء السياسيين بعد عام 2003 لحد اليوم 20128)؟

فهمونه شلون نفهم كل ذلك؟؟

يتهمون صدام بالعمالة.. في وقت عندما استلموا الحكم وضعوا صور زعماء اجانب كالخميني وخامنئي.. واسسوا فصائل مسلحة تجهر بولاءها لدولة اجنبية ونظام اجنبي وحاحكم اجنبي (ايران خامنئي ونظام ولاية الفقيه الايراني) يضعون اعلام ايران الدولة الاجنبية بوسط بغداد.. بدعوى يوم القدس؟؟ والحقيقة هو يوم الفرس واعلان الولاء لفارس ببغداد..

علما العمالة والخيانة.. كل من يعلن ولاءها لدولة خارجية.. كل من يجهر ببيعته لحاكم اجنبي .. ويريد جعل بلده تحت هيمنة ونفوذ وقيادة اجنبية.. الا اللهم اذا تعتبرون ايران دولتكم ووطنكم.. فادعوكم الى الذهاب لايران والاقامة هناك.. لان ليس من الاخلاق ان تفرضون علينا خيانتكم وعمالتكم للنظام الايراني اللعين.

من كل ذلك.. هل كان اقصاء هؤلاء عن الحكم قرار صائب بالثمانينات مثال (هادي العامري):

لناخذ مثال (هادي العامري).. ولنتخيل انه تم تعيينه.. بالثمانينات مسؤولا بالمناصب الحساسة بالدولة العراقية .. (مدير عام.. بدائرة حساسة بالعراق.. تخص المعلومات الامنية للاسرار العسكرية العراقية العليا).. ماذا سوف يفعل بها؟؟ الجواب لا يحتاج لوقت طويل للاجابة .. (فورا سوف يسلمها للخميني ولايران .. ليستغلونها ضد العراق).. ويدعي بعد ذلك (انه معارض لصدام)؟؟ اذا انت معارض لصدام (المعلومات العسكرية تابعة لصدام ام للعراق)؟؟ فاليس المحصلة هو خائن ليس لصدام بل للعراق.. (فهو موظف بدائرة عراقية وليس دائرة تابعة لصدام او للبعث).. فاذا نعاتب اليوم (شرائح سنية انها تواطئت مع تركيا او مع داعش).. بحجة انها تعارض الوضع بالعراق ؟؟ فاليس نعتبرهم خونة لتواطئهم مع قوى خارجية.. فلماذا حرام عليهم وحلال عليكم؟

واليكم فلم لهادي العامري وهو يقاتل لجانب الحرس الثوري الايراني ضد العراق بالثمانينات.. ومخاطر هذا الفلم هو اعتراف هادي العامري بان المعارضة المحسوبة شيعيا لم تكن تنوي اسقاط صدام حتى تأتي بحكم ديمقراطي او حتى حكم للشيعة العراقيين.. بل اكد بانه يقاتل العراق من اجل استبدال الطاغية صدام والبعث .. بحاكم اجنبي هو المرشد الايراني خامنئي ونظام ولاية الفقيه الحاكمة بايران.. فاليس هذه قمة الخيانة والعمالة..

فلم (هادي العامري يقاتل بصفوف الايرانيين وبقيادة ايرانية ضد العراق)

العامري وزير النقل العراقي.. يقبل بكل خنوع يد حاكم ايران خامنئي.. باذلال لا مثيله له للعراق

فاذا ذهب وهو وزير دولة باسم العراق.. واذل العراق بانحناءه لزعيم اجنبي وقبل يديه.. فقط للسلام؟؟ السؤال هل بعد ذلك نتخيل يمكن هادي العامري ان يطلب مجرد طلب ويرفع عينه بوجه حكام ايران ويطلب اطلاق المياه التي قطعتها ايران عن العراق (41 نهر حدودي)؟؟ فاذا سلم على حاكم ايران قبل يديه.. اذا اراد ان يطلب شيء .. فماذا سوف يبوس بالتاكيد قنادر الايرانيين.. ولا نتعجب على ذلك (فعملاء ايران من الاحزاب المحسوبة شيعيا زورا) كحزب الدعوة والمجلس الاعلى والتيار الصدري وبدر ومليشيات العصائب والنجباء وكتائب حزب الله.. الخ.. جعلوا عراقيين يقبلون قنادر الايرانيين بحجة الزيارات الدينية بكربلاء.. في وقت لا نرى أي ايراني يقبل ولو راس عراقي عند زيارته لمشهد او قم.

فلم:

ايران عبر عملاءها يجعلون عراقيين يقبلون احذية الايرانيين بحجة الزيارات (كسر عيون العراقيين امام الايرانيين)

القبض على ايرانيين يروجون للحشيشة بالعراق والامكان المقدسة خاصة (كربلاء)

توضيح .. وانتباه:

العامري بالحرب ضد داعش.. كان مجرد ياخذ سلفيات.. ولم يقاتل بالمعنى الذي يعتقده البعض.. وكان ضمن الخطوط الخلفية .. ولم يجرح لا هو ولا ابنه.. ولم يقتل من عائلته احد بالحرب ضد داعش..,وكان وما زال هادي العامري يتحرك ضمن ارتال الحمايات والسيارات المصفحة.. فعن اي قتال لداعش قاتل هذا العميل لايران..

ولنستمر .. لو تم تعيين .. (قيس الخزعلي).. وهو خريج جامعي.. (بوزارة الدفاع العراقية بالثمانينات).. ماذا كان يفعل؟؟ اليس جاسوس ومخرب ؟؟ تخيلوا لو تم تعيين .. (البطاط زعيم حزب الله العراق).. وزير للدفاع ؟؟ ماذا سوف يفعل .. اليس فورا يدخل الايرانيين كحصان طروادة للعراق ويتم تفجير كل مقرات وزارة الدفاع العراقية؟؟

وخير دليل على ما نقول انه بعد سقوط الطاغية صدام وحكم البعث .. ومشاركة شيعة بالحكم.. كشف الجميع وجوههم بانهم مجرد لاهثين وراء الكراسي والمناصب والاموال والثراء الفاحش والولاء لايران.. فاسسوا مليشيات تجهر بولاءها لايران وبيعتها لحاكم ايران والقائد العام للقوات المسلحة ا لايرانية حسب الدستور الايراني خامنئي.. وكشفوا بانهم يعملون لتأمين ممر بري للامبراطورية الايرانية من طهران للمتوسط .. وانهم يتبنون استراتيجية ايرانية بجعل العراق وسوريا واليمن ولبنان ساحة وجبهة لتصفي ايران فيها حساباتها الدولية والاقليمية ولا يخفون ذلك..

وهنا نريد الانتباه لهذه الحقائق .. عبر توجيه رسالة لناطق رسمي باسم احدى دول المنطقة:

اولا.. لا يمكن ان تخلط بين الشيعة وايران.. فالتشيع شيء.. والنظام الايراني واستغلاله التشيع شيء اخر.. فمثلا اليوم بالعراق المظاهرات رفعت شعار (باسم الدين باكونه الحرامية).. اي باسم الدين.. وليس الدين نفسه.. فكان المفروض تميز بين التشيع لعلي ابن ابي طالب.. والتشيع المسخ لخامنئي وخميني الذين لا يمثلون الشيعة والتشيع بشيء

ثانيا: ابن عثمين وابن باز.. ليسوا شخصيات موحدة للمسلمين حتى تستشهد بها.. اضافة للقرضاوي.. والاخوان المسلمين كفروا الشيعة واعتبروهم اخطر من اليهود كما اكد ذلك محمد مرسي رئيس مصر السابق.. وتركيا متهمة بدعم داعش لسنوات، وقطر ايضا متهمة بدعم الارهاب بالعراق، رغم كل ذلك ايران تتحالف مع تركيا وقطر.. وتقف مع بشار الاسد ونظامه المتهمين بدعم الارهاب منذ عام 2003 باعتراف المالكي الذي اتهم بشار الاسد ونظامه بذلك.. ولا ننسى دعم ايران لحماس التكفيرية التي ترحم زعيمها اسماعيل هنية على بن لادن زعيم القاعدة.

ثالثا: المفروض ان يركز الجميع كيف ايران استغلت الشيعة العرب.. بالانتباه كيف (ان ايران تخرج اقوى من كل ازمة).. (لانها تقاتل بمدن غير مدنها.. وارض غير ارضها.. ودماء غير دماءها .. ,واموال غير اموالها)..بمعنى المدن التي دمرت الموصل وحلب وليس تبريز وطهران .. بالعراق وسوريا وغيرها.. والدماء التي سفكت دماء الشيعة العرب التي ملئت مقابر النجف.. وكذلك دماء العرب التي ملئت المقابر.. وليس دماء الايرانيين اساسا.. والاموال التي هدردت اموال العراق وسوريا.. اما ايران فتخرج اقوى ببناء مصانعها ومزارعها التي تبنيها داخل ايران على حساب العراق وسوريا .. وليس هذا فحسب فايران تفرض وصايتها وتجني كل المكاسب والثمار..

رابعا: التاكيد كيف ان ايران تدعي ان لديها 100 الف صاروخ ولكنها لم تضرب صويريخ على تل ابيت.. ولم تضرب اسرائيسل اي صاروخ على طهران.. فيا ايه الشيعة العرب ويا ايه المسلمين.. (ايران تشعل حرب .. تدعي انها ضد اسرائيل.. ولكن ما يحصل العراق وسوريا يدمران باجندة ايرانية.. وبنفس الوقت اسرائيل وايران امنتان).. خامسا: ان تبين بان الشيعة العرب لم ينتحر احدهم بتجمع مدني.. ولم يذبحون الرقاب.. ولكن هذه افعال السنة التي اباحها القرضاوي المصري.. المقيم بقطر التي تقف ايران مع الدوحة المتهمة بدعم الارهاب..سادسا: احتفالات يوم الفرس العالمي ببغداد.. هو رساله من طهران بان العراق يخضع لايران فهو يوم خضوع بغداد لطهران ومرشدها الايراني الحاكم الفعلي لايران خامنئي..

سابعا: ان تركز على اكثر من 1300 فلسطيني انتحاري سني فجروا انفسهم بين الشيعة بالعراق وبين العراقيين .. وحماس تدعمها ايران.. وتترحم حماس على بن لادن على لسان اسماعيل هنية.. وتترحم على صدام المقبور.. ,الفلسطينيين يقيمون جداريات لصور صدام يتباركون فيها وهو الطاغية الذي فتك باهل العراق وشيعتهم خاصة..

ثامنا: كان المفروض ان لا تظهر بهذا الفلم وكأنك تفرق بين السنة والشيعة.. لان اصلا لا تحتاج الى ذلك.. لان تاريخ 1400 سنة ينوب عنكم بذلك.. واعلم انك قد لا تريد ذلك التفريق).. فكان المفروض ان تظهر كيف علماء الشيعةانفسهم رفضوا بدعة ولاية الفقيه الايرانية الخمينية.. ,وكيف السيد حسين الشيرازي وصف خامنئي بالفرعون.. ,كيف ادعى خامنئي بان حدوده هو حدود الله.. اي جعل نفسه بمثابة الله .. وكيف قتلت ايران اية الله شريعمداري والخاقاني..والثاني ايضا رجل دين كبير شيعي احوازي..

يجب ان يسقط النظام الايراني داخل الشيعة انفسهم بالعالم وكشفق حقيقته المزيقة

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم