أكراد العراق يقدمون مرشحًا جديدًا لمنصب رئاسة الجمهورية

قال مصدر سياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، إن الحزب قرر ترشيح شخصية جديدة لشغل منصب رئاسة الجمهورية العراقية في الحكومة المقبلة بدلًا من التمسك بالرئيس الحالي فؤاد معصوم.

ونقلت وكالة أنباء عن المصدر قوله إن “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اختار عضو المجلس المركزي في الحزب محمد صابر كمرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية المقبلة”.

وأضاف أن “الحزب قرر اختيار ودعم صابر لهذا المنصب ورفع كتاب موقع بطلب رسمي إلى كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني والمكتب السياسي بهذا الشأن”.

ويتولى الأكراد وخصوصًا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 على يد قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة، فيما يتولى الشيعة منصب رئاسة الوزراء وللسنة منصب رئيس البرلمان.

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 25 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدًا، وهما أبرز الأحزاب الكردية في العراق.