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الامم المتحدة تدين “بشدة” تفجيرات كركوك

ادان يان كوبيش الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق يوم السبت “بشدة” التفجيرات التي وقعت امس في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال كوبيش، في بيان اليوم، ان “هذا هجوم جبان اخر على المدنيين الأبرياء فيما يمارسون نشاطهم العادي في شهر رمضان”.

وكان مصدر امني مسؤول وشهود عيان قد أفادوا مساء يوم الجمعة بوقوع تفجيرين متتاليين في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال المصدر والشهود ان تفجيرين بعبوتين ناسفتين وقعا بشكل متزامن احدهما وقع في شارع القدس قرب مسجد “الابرار، والثاني قرب أسواق “عائلتي” في كركوك.

من جهته قال مصدر طبي مسؤول ان التفجيرين اسفرا عن مقتل سبعة اشخاص واصابة سبعة مثلهم بجروح كحصيلة أولية للحادث.

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