«الحرس الثوري» يعلن قتل 9 «متشددين» قرب العراق

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني امس أنه قتل تسعة «متشددين» في عملية أمنية شمال غربي البلاد، قرب الحدود مع العراق. وأضاف أن «أفراد الفريق الإرهابي تلقوا أوامر من قيادات المجموعات الإرهابية في شمال العراق، وكانت لديهم خطط محكمة لتنفيذ عمليات إرهابية بعد تسللهم» إلى إيران. وتابع أن «الحرس» لم يتكبّد خسائر في العملية التي شهدتها مدينة أشنويه شمال غربي إيران.

والحدود الإيرانية – العراقية ليست محكمة، ولا تنسيق بين قوات الأمن على جانبَيها. وكان مسلحون من تنظيم «داعش» شنّوا هجومَين منسقين على مبنى مجلس الشورى (البرلمان) وضريخ الخميني في طهران عام 2017، ما أوقع 18 قتيلاً.