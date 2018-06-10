الحشد الشعبي يعتذر من قوات حماية ايزيدخان في سنجار

اعلنت قيادة لواء حماية ايزيدخان في سنجار، اليوم السبت، ان الحشد الشعبي طلب الاعتذار من قواته، عازياً طلب تسليم اسلحتهم “نتيجة سوء فهم”.

وكانت قيادة قوات حماية ايزيدخان في سنجار قد صرحت الاسبوع الماضي ان قوات الحشد الشعبي طلبت منها تسليم اسلحتها والخروج من سنجار.

وقال قائد لواء قوة حماية ايزيد خان حيدر ششو في تصريح صحفي، اليوم السبت، انه بعد العديد من جولات التفاوض مع الحشد، طلب قادة الحشد الاعتذار منه واعلنوا انهم لم يكونوا يعلمون بان قوات حماية ايزيدخان تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان.

واوضح ششو انه ابلغ الحشد بان قوات ايزيدخان ستبقى في سنجار وليست على استعداد لتسليم اسلحتها لأية قوة، لافتا الى ان الحشد الشعبي اعلن عن قبوله بقرار ايزيدخان هذا.

وتتمركز قوات ايزيد خان الان في مناطق كولا وخانصور ومركز قضاء سنجار، وهي لم تقبل العام الماضي أيضا بان تخرج من سنجار مع قوات البيشمركة وقامت برفع العلم العراقي.