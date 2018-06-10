الديمقراطي الكوردستاني يحذر رئاسة البرلمان من “ركوب الموجة” عقب قرار “مثير للجدل”

عد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، الخطوات “اللادستورية وغير القانونية” التي اتخذها مجلس النواب العراقي هي ضد مطالب وإرادة الشعب العراقي بشكل عام وضد إرادة ومطلب شعب كوردستان بشكل خاص، واصفاً اياها “بداية خطرة نحو المزيد من التعقيد والتصعيد وعدم الإستقرار”.

وفي بيان خاص بهذا الشأن يرى الديمقراطي الكوردستاني انه من الضروري مراجعة هذه الخطوات اللاقانونية واللادستورية بأسرع وقت وإلغائها حرصاً على الدستور والمصلحة العامة، وبعكسه فسيكون للحزب الديمقراطي الكوردستاني والكثير من القوى والأطراف الأخرى التي يهمها الإستقرار ومعالجة التعقيدات، مواقف.

أدناه، نص بيان إجتماع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني:

يا جماهير كوردستان الصامدة..

أيها الپێشمه‌رگة الأبطال..

يمر العراق اليوم بظروف صعبة، وخاصة بعد إعلان النتائج الأولية لعملية انتخابات مجلس النواب، بعد ان لم يحصل بعض المشاركين في العملية السياسية على الفوز في هذه الإنتخابات ولم تكن النتائج في صالحهم. فقد ساروا وبقرارات ومواقف انفعالية بالعملية برمتها باتجاه الخطر دون مراعاة الدستور والقوانين.

نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعلى الرغم من اننا لانملك ممثلاً في المفوضية العليا للإنتخابات، لكن من موقع شعورنا بالمسؤولية وبعد انتهاء العملية وإعلان النتائج الأولية، أعلنا عن قلقنا في بيانٍ ورأينا انه من الأفضل لتبديد الشكوك والحفاظ على الإستقرار، التحقيق في المناطق والمحطات التي عليها ملاحظات وشكاوى وفق القانون وإعادة العد والفرز اليدوي حسب الضرورة، أو إعادة العد والفرز اليدوي في أنحاء العراق وكوردستان إن أمكن ذلك، وما زلنا على الرأي ذاته.

لقد ركبت رئاسة مجلس النواب العراقي وبدعم من بعض الأشخاص والأطراف، موجة الرفض والإحتجاج وأصدرت عدداً من القرارات والقوانين غير الدستورية التي تعرّض العملية السياسية برمتها في العراق الى التجميد والتعقيد.

ان إلغاء أو عدم إحتساب اصوات المواطنين يجب ان يكون وفق السياقات الدستورية والقانونية وذلك بعد التحقيق والتحري وإعادة عد وفرز الأصوات، فإن كانت هناك مخالفات أو تزوير بنسبة ومستوىً بحيث يجب إالغاء الصندوق أو المحطة، وليس ان يتخذ من رغبة ومطلب جهة سياسية والأشخاص مقياساً.

أيها المواطنون الأحبة..

انه لحق دستوري لكل جماهير كوردستان بكل مكوناتها القومية والدينية، المشاركة في التصويت واختيار ممثليهم بكل حرية، ولايمكن حجب هذا الحق عن احد. قوات الپێشمه‌رگة والقوات الأمنية هي تلك القوات البطلة التي دافعت عن كوردستان والعراق والعالم بكل بسالة وإباء وقدمت من اجل ذلك تضحيات جسام، وبدل مكافأتها وتقديرها يصدر مجلس النواب قراراً بإلغاء أصواتها! أن هذا القانون والقرار خطوة غير دستورية وغير قانونية ولايمكن القبول به، ونحن على ثقة بأن جماهير كوردستان والمخلصين والغيارى في العراق وكوردستان يرفضون هذه القرارات والقوانين.

أما بشأن عدم إحتساب صناديق التصويت الخاصة بالأخوات والإخوة النازحين من الأيزديين وكذلك عدم احتساب أصوات جميع النازحين الآخرين والتصويت المشروط والخارج لجميع المكونات، يجب التعامل معها وفق السياقات الدستورية والقانونية وليس وفق رغبة او مطلب ومصلحة بعض الأشخاص والأطراف، يجب ان لاتخرج مجمل العملية عن إطار الدستور والقوانين.

أيها المواطنون المحترمون..

ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر مثل هذه القرارات والقوانين والخطوات التي اتخذها مجلس النواب ضد مطلب وإرادة الجماهير العراقية بشكل عام وشعب كوردستان خاصة لادستورية ولاقانونية ويعتبرها بداية خطرة نحو التعقيد وعدم الإستقرار، عليه نرى انه من الضروري مراجعة هذه التحركات والقرارات والقوانين بأسرع وقت وإلغائها مراعاةً للدستور والمصلحة العامة، وبعكسه فلو نحجت هذه الخطوة التي اتخذت، فنحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والعديد من الأطراف والقوى الأخرى التي يهمها الإستقرار ومعالجة القضايا المعقدة والمتشابكة، سيكون لنا موقفنا، ومن هنا ندعو جميع القوى ذات العلاقة داخل العراق وخارجه، الى الإسراع في تسخير كل إمكاناتهم ومساعيهم باتجاه المعالجة والحفاظ على الأمن والإستقرار.

يشار الى ان البرلمان العراقي قرر مؤخراً الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.