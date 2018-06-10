الرخصة الرابعة للموبايل بالمزاد العلني

اخمد كاظم

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحاً حكومياً عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي على تحديد موعد إطلاق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال ما يعني بيعها بالمزاد العلني كسابقاتها.

للتذكير: اول رخصة للموبايل باعها في المزاد العلني (تكنوقراط الكهرباء و الاتصالات الفاشل) و الرخصة الرابعة قد تكون اخر خصخصة له لان بقاءه في السلطة غير مضمون.

رخص الموبايل الحالية زين و اسيا سيل و كورك تعود بالدرجة الاولي لدول الخليج و اسعار الثرثرة فيها عالية مع ان الخدمة واطئة.

هذه الشركات مطلوبة للحكومة مليارات الدولارات و بالتواطؤ مع الجهات الرسمية لا تدفعها او تخفضها بعد دفع الرشوة للجهات الحكومية المسؤولة.

الموبايل: مطبعة للدينار و الدولار لا يخلو جيب احد منه و الثرثرة ثمنها بالثواني و الشركات لا تكتفي بذلك فتسرق (رصيد) المشترك بطرق (تقنية) بدون علمه.

رخص الموبايل تعطى للشركات تبعا لمقدار الرشوة التي تدفعها و ليس لكفاءتها و الدليل الخدمة الرديئة و المكلفة التي تقدمها الشركات الحالية.

شركات الموبايل ابراجها في المناطق السكنية و الدراسات تشير الى خطورتها لأنها مصدر لأمراض القلب و السرطان في الكبار و التخلف العقلي في الصغار.

سؤال: لماذا لا تحصل وزارة الاتصالات علي الرخصة الرابعة و لديها الكادر الفني و ابراجها خارج المناطق السكنية؟

الجواب القاطع: الرشوة ثم الرشوة ثم الرشوة للمهووس بالخصخصة و المصمصة و الاستثمار و لمن معه كما حصل سابقا.

ملاحظة: خزيمة الدولة خاوية و رخصة الموبايل الحكومية ستكون مصدرا مهما لسد العجز لان المشتركين يثرثرون حتي في نومهم مع ان الثرثرة غالية الثمن.

بالإضافة الى ذلك شبكة الانترنيت على الموبايل و خارجه ستكون مصدرا اخرا للخزينة.

باختصار: هوس الخصخصة و مصمصة الرشوة شملت الكهرباء و قد فشلت خصخصته لان القطع المبرمج شمل كل مكان و مع ذلك شركات الخصخصة التابع للرئاسات الثلاث تشفط 25% من اجرة الكهرباء.

تحذير لولد الخايبة: اذا استمر الحال على هذا المنوال ستشمل الخصخصة الهواء كما شملت الدواء و سيباع كالغاز بالقناني.