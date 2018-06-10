العراق يقدم أدلة لمخطوطة يهودية سرقها جندي أمريكي ونقلت لاسرائيل

قدمت وزارة الثقافة العراقية، اليوم السبت، أدلة تثبت عائدية مخطوطة يهودية للعراق خلال اجتماع دولي في العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان لها ان مدير قسم استرداد الآثار والتراث مثنى عبد داود في الهيئة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ورئيس الوفد العراقي الى اجتماع لجنة اعادة الممتلكات الثقافية لبلدانها الأصلية، قدم الأدلة التي تثبت أن هذه المخطوطة عراقية وتمت سرقتها من قبل احد الجنود الامريكيين الذي قام بتهريبها إلى الأردن ومن هناك نقلت إلى إسرائيل.

وأكد عبد داود خلال كلمة العراق التي ألقاها أمام اللجنة، أن العراق متمسك بإعادة ممتلكاته الثقافية المسروقة والمهربة إلى خارج العراق ومن ضمنها هذه المخطوطة، وان العراق اليوم ليس كما كان قبل ٢٠٠٣ فلن يحجب عنه أمام العالم أي ممتلك ثقافي أو موروث ديني يخص طائفة أو ديانة معينة بل أنها ستكون متاحة أمام الجميع.