امنية بغداد: احتراق صناديق اقتراع الرصافة في احد مخازن المفوضية مقابل مبنى وزارة الداخلية

أعلن نائب اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، اليوم الاحد، احتراق صناديق اقتراع الخاصة بالانتخابات النيابية، التي أقيمت يوم 12 أيار الماضي، الخاصة في الرصافة،

وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “مخازن وزارة التجارة التي تم خزن صناديق الرصافة لمفوضية الانتخابات فيها، احترقت”.

وأضاف الربيعي، أن “الاوراق والصناديق احترقت بالكامل”.

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، بمكافحة قوى الدفاع المدني لحريق اندلع مقابل مبنى وزارة الداخلية، وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث إن “حريقاً نشب داخل مخازن للمواد الغذائية، بحي الكيلاني، مقابل وزارة الداخلية”.

وأضاف، أن “قوى الدفاع المدني سارعت الى مكان الحريق، وبدأت عملية السيطرة على الحريق لمنع انتشاره”.

وفي غضون ذلك، قال مصدر أمني، إن الحريق الذي اندلع أمام مبنى وزارة الداخلية العراقية، وسط بغداد، يقع قرب مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

وقال المصدر في حديث إن “الحريق اندلع قرب المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات، دون معرفة ما إذا كانت المخازن تضم أوراق الانتخابات النيابية التي أجريت في 12 أيار الماضي، أم لا”.

ولفت إلى ان “أعمدة الدخان تصاعدت من المنطقة المحيطة بالمخازن”.