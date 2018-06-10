بارزاني مستذكراً حادثة تعود لـ33 عاماً: لو قطعنا العدو ارباً لما انحنينا

اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى 33 لمأساة مخيم زيوة، انه على الرغم من الكارثة الكبيرة التي حلت بالشعب الكوردي حينها، الا انه يوم مهم ومليء بالمعاني في تاريخ الصمود والتضحيات التي قدمها هذا الشعب.

جاء ذلك في بيان لبارزاني، نشره على موقعه الرسمي، وقال فيه ان “مأساة زيوة كانت درسا لنا ولاصدقائنا جميعا، فبطلة من الام امنة التي فجعت باولادها وقامت بجمع قطع اشلائهم وقدمت ذلك الدرس وهي مرفوعة الرأس بأن العدو لو قطعنا اربا اربا، الا اننا لن نركع ابدا، لانه ليس في قاموس نضال الشعب الكوردي مفردة الاستسلام”.

واوضح بارزاني ان “النظام البعثي السابق قام في التاسع من حزيران من عام 1985 بقصف وحشي لمخيم نازحي زيوة تسبب بمقتل وجرح اعداد كبيرة من النساء والاطفال”.

واضاف ان “هذا هو طريق النضال التحرري لشعب مظلوم والحرية لها ضريبة وبحاجة الى التضحيات، ولن نيأس وسنواصل طريقنا ولن نستسلم”.

وتابع ان “كارثة زيوة اصبحت درسا حتى للاعداء انهم مهما كانوا ظالمين ومتوحشين فانهم لن يستطيعوا كسر ارادة الشعب الكوردي”، لافتا الى انها “اصبحت نصرا حقيقيا للشعب على العدو الغاشم”.

وشدد بارزاني انه في استذكار هذه الكارثة “لن ننسى الاشلاء وجثث اطفال المقدسة في زيوة والتي اصبحت مصابيح لنضالنا وصمودنا”.

ووجه بارزاني في ختام البيان التحية لضحايا زيوة وطريق الحرية وصمود وبطولة الام امنة، وجميع الاسر وامهات الضحايا في كوردستان.