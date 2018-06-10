برلمان كوردستان يبدي موقفاً “شديداً” من الغاء التصويت الخاص

عد برلمان كوردستان، اليوم السبت، فصل عملية التصويت الخاص في الاقليم وعزله عن بقية محافظات العراق، بالخرق القانوني وبالامر غير المقبول، مشيرا الى وقوف “اجندات سياسية خلف تلك العملية”.

وأكد برلمان كوردستان في بيان له، رفضه الغاء اصوات النازحين والتصويت الخاص في اقليم كوردستان، معرباً عن استغرابه في فصل اصوات الاقتراع الخاص بالاقليم عن باقي محافظات العراق.

وتابع ان “عملية الغاء تلك الاصوات هو خرق واضح للقوانين تجاه العملية الديمقراطية”، رافضا الغاء اصوات الاقتراع الخاص لقوات البيشمركة والشرطة وقوات الآسايش.

واشار البيان الى ان “برلمان كوردستان يدعم الطرق القانونية والدستورية للنظر في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من شهر آيار الماضي”، معربا عن قلقه ازاء تعديل قانون الانتخابات، وابدى رفضه الشديد الغاء نتائج اقتراع التصويت الخاص بالقوات الأمنية في كوردستان.

ونوه الى ان “القانون الذي مرره مجلس النواب العراقي سيشكل مصدر قلق سياسي للعراق ولا يصب في مصلحة المستقبل السياسي والمصالحة الوطنية العراقية”، مطالبا في ذات الوقت المحمكمة الاتحادية اتخاذ موقف صريح وواضح تجاه هذا الخرق الدستوري ووضع الحد للخروقات الدستورية ضد اقليم كوردستان من قبل مجلس النواب العراقي.

كما طالب برلمان كوردستان، حسب البيان، جميع الاطراف السياسية العراقية والكوردستانية احترام ارادة الناخبين ونتائج الانتخابات العراقية وحل المشاكل وفق الدستور والقوانين.

يشار الى ان البرلمان العراقي قرر مؤخراً الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.