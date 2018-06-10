Posted on by

تحالف “الشر” الثلاثي لتعطيش العراق .. وما هو دور قطر؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان “قطر وتركيا وإيران تحالف “الشر” لتعطيش العراق”، حيث يرصد الفيديو كون 70% من موارد العراق المائية تأتي من تركيا وإيران والتي بدورها استولت مؤخرا على الأنهار المغذية لنهر دحلة وقامت بتحويل مسارها إلى داخل إيران.

كما قطعت إيران المياه عن نهري الوند والزاب الصغير وتبني سد داريان لتسلب 20% من مياه دجلة، فيما تملا تركيا سد “اليسو ” لتحرم العراق من 50% من المياه المتبقية.

أما عن الدور القطري، فقد دخلت الدوحة في تحالف مع تركيا ووصل التبادل التجاري بينهما إلى 5.1 مليار دولار ومع إيران مليار دولار، لتعلن أنقرة وطهران توفير حاجة الدوحة من المياه على حساب العراق.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close