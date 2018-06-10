تحالف العامري: حريق مخازن المفوضية في الرصافة بالذات يعطي مؤشراً سلبياً!

طالب القيادي في تحالف الفتح، كريم النوري، الاحد، بتشكيل لجان تحقيقية فورية للتحقيق في ملابسات الحريق الذي نشب داخل مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جانب الرصافة.

وقال النوري في حديث ، إن “الحريق الذي نشب في مخازن وزارة التجارة في جانب الرصافة ووجود صناديق الاقتراع الخاصة بالرصافة في نفس المخزن، يثير الشكوك حول الدوافع والغايات التي تقف وراءه”.

وأضاف أن “تحالف الفتح لا يمكنه اتهام جهة ما في افتعال الحريق، لكن سينتظر نتائج التحقيق”، مبيناً أن “الحريق في مخازن الرصافة بالذات يعطي مؤشراً سلبياً”.

ودعا القيادي في تحالف الفتح، إلى “تشكيل لجان تحقيقية فورية لمعرفة ملابسات الحادث”.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع في مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة ببغداد.