تحالف القرار العراقي..محور اهتمام تحركات قادة الكتل..المكانة للدور والفاعلية وليس بعدد المقاعد

عبد الكريم أحمد

ما إن نتابع التحركات الجارية بين مختلف قادة الكتل السياسية والزيارات المتبادلة بين أطرافها حتى يتوضح للقاصي والداني ان تحالف القرار العراقي ورئيسه السيد أسامة النجيفي يبقيان محور اهتمامات تلك التحركات ومركز الاستقطاب، الذي يعول عليه كثيرون ليكون (بيضة القبان) التي لاتستقر بدونه أية محاولات لتشكيل الحكومة ورئاساتها الثلاث .

وقد تابعنا خلال الاسابيع الماضية محور كل تلك التحركات السياسية بين مختف اقطاب العملية السياسية ، وتجد ان قيادة تحالف القرار العراقي مشغولة باستقبال تلك الوفود الرفيعة المستوى وكذلك الشخصيات السياسية والدبلوماسيين على اعلى المستويات ، وكلهم يستطلعون رأي قيادة تحالف القرار الى الطريق الأمثل لتشكيل الحكومة المقبلة وصياغة معادلتها بعيدا عن الاكثريات والأغلبيات، وكان التوجه العام يسير باتجاه اقامة حكومة شراكة وطنية لاتستثني أحدا، والتعامل الايجابي مع طروحات أخرى تتجه نحو الأغلبية الوطنية او (الحكومة الأبوية) وهي بمعناها الشمولي تلتقي مع توجهات تحالف القرار على أكثر من صعيد، وبخاصة انها تلتقي معها في شراكة وطنية تعطي لجميع المكونات العراقية قيمة واحدة حتى وان اختلفت حجومها الانتخابية وعدد مقاعدها.

وكثيرا ما يؤكد رئيس تحالف القرار العراقي السيد أسامة النجيفي على ان التعامل مع التحالفات المهمة والرصينة لايكون بعدد المقاعد بل بمقدار دورها ومكانتها ووثوقها وقوة فاعلية وما تستطيع تحقيقه من استقرار وأمن وطمأنينة لجميع المواطنين العراقيين، بالاضافة الى ان تحالف العراق يمثل رموز وطنية لديها القدرة على (تمثيل) مكونها أفضل تمثيل ، وهي من تجد لها الارضية الواسعة للقبول بين مجتمعها ومواطنيها، وهي من بقيت مركز الاهتمام ولها الصدارة في طرح المعالجات والحلول لاخراج الدولة من أزماتها.

إن تحالف القرار العراقي يأمل ان ان تنتهي عمليات العد والفرز اليدوي وما ستسفر عنه من نتائج في القريب العاجل ويأمل منها ان تكون مهمة اللجنة القضائية أمينة في حفظ حقوق الناخبين ولا بد ان تكون نتائجها هي أقرب الى الحقيقة ، عندها يمكن الحديث عن تحالفات مستقبلية حسب ماتقدمه الكتل المتحالفة من برامج وطنية تخدم الجمهور العراقي ، ومن جانبه فإن تحالف القرارقد وضع له اطارا لهذا التحالف ووضع له خارطة طريق، تعرفها خطوطها أغلب الكتل السياسية ، وتجد طروحاته قبولا لدى معظم أطرافها السياسية، وهي انه مع محاولات لإقامة حكومة عراقية قوية تحترم خيارات جميع مكوناتها ويكون لها اسهامة فاعلة في صنع القرار الوطني ، والتعامل مع المكونات ليس على أساس الحجوم في المقاعد، بل قياسا الى دور كل منها في الانسجام والتوافق الوطني مع الآخرين لبناء كتلة سياسية وطنية مريحة قادرة على قيادة البلد الى شاطيء الأمان..أما رئيس الوزراء ومن يكون فما يزال هذا الامر محل نقاش معمق، والى ان تكتمل مرحلة حركة التحالفات والتوافقات السياسية تكون الحكومة قد وضعت لها خارطة طريق للاتفاق على شكل الحكومة المقبلة ومن يكون على رأسها، وتحالف القرار العراقي سيكون داعما لأي جهد وطني عراقي مخلص يريد انتشال العراق من ازماته، ويسير به الى حيث اعادة الثقة والأمل للعراقيين بأنهم قد وضعوا أقدامهم على اول الطريق الواصل الى النجاة.