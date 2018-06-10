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تحالف القوى يحدد أسباب خسارة “أطراف سياسية” بالانتخابات

أكد تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، رفض عمليات التزوير التي حصلت في بعض المراكز الانتخابية خلال عملية الاقتراع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ان تستوعب الجهات التي خسرت في الانتخابات ان ما حصل هو ارادة الشعب الذي رفض تكرار الوجوه التي خذلته.

واشار التحالف في بيان الى ان “خسارة بعض الجهات السياسية في الانتخابات لا علاقة له بعمليات التزوير، بل كان تأكيدا على ارادة الشعب وسلطته في استبعادهم لما عاناه خلال الـ 15 سنة الماضية”.

وتابع ان “أسباب فشل بعض افراد الطبقة السياسية باتت معلومة امام الشعب الذي يعي جيدا من كان يسعى وراء المناصب، ومن كان يقف وراء تهجيرهم ومن كان مسؤولا عن سرقة اموال النازحين”.

ودعا التحالف في بيانه “الجهات التي فشلت في الانتخابات الى استيعاب ارادة المواطن باستبعادهم من العملية السياسية وعدم اللجوء الى تعقيد المشهد السياسي وتأخير تشكيل الحكومة، بذريعة ان التزوير كان وراء عدم وصولهم الى المناصب التي يسعون اليها”.

وأكد “ضرورة التزام الجميع بالسياقات الدستورية واللجوء الى الاليات القانونية للطعون وضمان ان يحصل الجميع على اصواته الحقيقية”.

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