تصحيرُ العراق قد يكون آخر مِعولٍ في زواله,

د. عبدالحميد العباسي

هذا الطود الشامخ. وٌجِدَ منذُ الخليقة وجاء إسم بابلَ ونينوى في الكتب المقدسة. لم تقدِرْ على مَحوِه لا اكاسرة الفرس ولا جيوش الاسكندر المقدوني ولا اباطرة الروم ولا جحافل المغول ولا غطرسة الترك, راحوا وتركوا عظام جندهم تحت رماله. قد يهجع العراقُ ولكن الى حين. ثم يهُبُ شامخا من بين الركام. واليوم وفي غفلة من الزمان وتسلط الطارئين عليه, يراد الآن به الامرين, يُشرد اهله او يبيدهم الجوع والعطش ووسائل التطهير العرقي المعهودة وتبقى الارض قاحلة الا من كنوز النفط في اعماقها, كنوز تأتي لإستخراجها اسرابُ العمالة الرخيصة من آسيا وافريقيا كما هي الحال في صحارى شبه الجزيرة العربية وكما كانت صحراء ليبيا. ربما كان الحجاج اوَّل من حاول تجفيف(تصحير) مناطق اهوار الجنوب لتعقب مناؤئيه وكذا فعل الخليفة العباسي الهادي للقضاء على ثورة *الزنج*, إلا أن اخطرعمليات التصحير كانت في عهد صدام حسين, التي أُريد بها (1) تهجير سكان الاهوار(2) الوصول الى الثائرين على حكمه والمُتحصنينَ بالسواتر المائية حيث لا تصل الدبابة (3) الوصولُ الى بحيرات النفط القابعة تحت قعرتلك الاهوار. وقد وفَّرتْ دول الشركات التي كانت تطمع في استثمار ذلك الخزين الهائل من النفط. وفرَّتْ له الاليات والمكائن الضخمة, حتى في ايام الحصار, لحفر الانهر وشق الترع لبزل, مياه الاهوار. وقد جفَّت مساحات شاسعة من الاهوار. مات الزرع وماتت اشجار البردي ونققت الحيوانات وهاجرت اوانقرضت الطيور. وكان كل ذلك هو المطلوب. في مقابلة مع الاعلامي المعروف السير *ديفيد فروست* أواخر التسعينات, (وقد شاهدت المقابلة من على التلفزيون) قال الرئيس *بوش, الاب* انه فكر, (وعندما *يفكر* سياسي في مثل موقعه, معناه ان الفكرة لم تعد فكرة بل انها دُرِست وربما جرى اختبارها او ربما وجدت طريقها الى التنفيذَ, بشكل ما) قال: *قبيل عاصفة الصحراء, فكّرنا في اغراق العراق بفتح السدود التركية, ثم عَدلنا عن ذلك, أما لمأذا عَدَل ؟ لم يشأ الرئيس ان يقول: لاحظ اخي القاريء *ان السدود التركية قد تميت العراقين عطشا او تميتهم غرقا, انت حر في اختيار ما *يحلوا* لك إإ وفي كل الاحوال هذه السدود خطر دائم داهم ولها صار العراق مرتهنا. ايام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم تناهى اليه ان الاتراك يزمعون اقامة سد على نهر الفرات (سد اتاتورك). اعلن الزعيم انه سيهدم السد اذا اقيم, توقف العمل بالسد حوالي عشرة سنوات (هكذا قيل). لم يكن ذلك لان تركيا تراجعت بسبب التهديد بل (وكما سمعنه, انا في برنامج *بانوراما* من محطة ال ب. ب. س البريطانية اواخر التسعينات) لان الشركات الماليىة العالمية الممولة للسد, قد توقفت عن تمويل المشروع لانها اخذت تهديد الزعيم محمل الجد. كانت تركيا آنذاك بلدا فقيرا جدا وقد مررت بها عام 1963 بالسيارة في طريق عودتي من زمالتي الدراسية وكانت الليرة التركية تكاد لا تساوي شيئا. كان عبد الكريم واعيا لما يدور حوله, فالامن القومي لاي بلد هو في خارج حدود البلد, فحدود امننا القومي هو داخل ايران وفي منابع الرافدين في تركيا كما ان حدود الامن القومي الايراني هي في العراق. وايران اذ تقاتل (مشكورة) دفاعا عن العراق ضد داعش, هي في الواقع تحمي حدود ايران نفسها. فخير معارك الدفاع عن الوطن هي ما تخوضه خارج حدود وطنك, *ما غُزي قوم في عَقر دارهم إلا ذُلوا*. ان من حدود الامن القومي المصري مثلا, كما قال المرحوم هيكل هي منابع النيل في الحبشة. واذا كان في سدود الحبشه, ما يؤذي مصرمائيا, فان مصر ستهد السد على رؤوس احفاد هيلاسيلاسي وعلى راس عمر البشير صديقهم. فلماذا لم تع حكومتنا الرشيدة ما يراد بالعراق وتركيا تقيم سدها الحديث, لتوليد الكهرباء, فقط إإ؟. الآن: ما هي اوراق الضغط المتاحة لدى العراق للحيلولة دون الكارثة التي تلوح في الافق؟ الاوراق قليلة والايادي التي يراد لها تشغيلها مغلولة. ولكن لا باس من ذكرها (!) حزب العمال الكردستاني: سلاح ذو جدين ولكن المهم كيفية التعامل بهذه الورقة وفي كل الاحوال ينبغي الاا نسمح بالقضاء على هذا التشكيل قضاءً مبرما ولا نثير فيه شعورا عدائيا. (2) القوات التركية في العراق هي قوات احتلال وهي في حقيقتها رهينة جيش العراق وقد اشتد عوده وهي ورقة قوية بيد العراق اذا احسن ادارتها وما يقال اليوم من دخول قوات تركية حدود العراق *لمطاردة خزب العمال وحسب تخويل لهم (للترك) من صدام حسين, ذلك امر محزن يبدوا اننا لعهود صدام راعون إإ. (3) الميزان التجاري يميل كليا الى جانب تركيا وهو يُقدر بالمليارات. رغم ان هذا من المفروض انه امضى الاوراق, الا انه غير قابل للتفعيل لان فئة مؤثرة في *العملية السياسة* تنتفع منه كما ان اي عمل يزعج نركيا سيثيرفئة من شعب العراق عرفت تقليديا بموالاتها لتركيا فضلا عن جهات سياسة نافذة تجد في تركيا ملاذا وسندا لتطلعاتها؟ كل ذلك يتعارض مع سياسة الاسترضاء التي دأبت عليها السلطات العراقية المتعاقبة منذ الاطتحة بحكم الزعيم عبد الكريم, لان تلك الحكومات كتنت تصل السلطة بمعونة هذه الدولة الاجنبية او تلك.(4) تفعيل المعاهدة الاستراتيجية مع امريكا للضغط على تركيا وعندي ان هذه ورقة ضغط فعالة ولكن حكومة العراق *المحايدة* لا تريد اغضاب احد.(5) التوجه الى عموم الشعب التركي المسلم وعؤض ما يحدق باخوته اهل العراق. نخلص والحالة هذه,الى ان ليس اقل من انقلاب على هذا الوضع الخطير الذي يمر به العراق, للخلاص السريع وقد اظهرت الاحداث العالمية المختلفة لزوم الانقلاب وجدواه’ بشكل او اخر,انقلاب عسكري او قرار مرجعية وطنية (برلمان, محكمة دستورية او مرجعية دينية) تسقط شرعية الوضع القائم, فهذا اسرع وخسائره اقل من قيام ثورة قد تنزلق الى حرب اهلية تتيح لدول خارجية ان تتدخل. شعب العراق بحاجة الى قيادة فذَّة وليس ادل على هذا من انه رغم حالة الفلتان والفساد المستشري فان قتوى المرجعية العليا, موضع ثقة الشعب استجاب لندائها وبسرعة ما يزيد على ثلاثة ملايين, شيب وشباب يبغون الفداء. لقد افرغت الدكتاتوريات شعب العراق ممن يمكن ان يقود وبقي على الشعب ان يخلق القيادة او ان تفرزها الكوارث التي يمر بها الوطن. والله المُستعان.

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