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حزب العمال يتوعد تركيا: لن تحتلوا كوردستان وجيشكم سيدفع ثمناً باهظاً

أكد حزب العمال الكوردستاني، اليوم السبت، استعداد مقاتليه لمواجهة القوات التركية في حال توغلها داخل الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن حكومة أنقرة تسعى لاحتلال إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحزب ريفان ولات ان “تركيا تحشد قواتها بكثافة منذ 3 أيام على الشريط الحدودي العراقي التركي، ولا نعرف لحد الآن طبيعة المهام المحددة لتلك القوات”.

وأضاف ولات، أن “قوات الدفاع الشعبي الكوردستاني مستعدة لمواجهة القوات التركية في حال التوغل داخل أراضي إقليم كوردستان العراق في أي وقت”، مشيرا إلى أن “دخول القوات التركية إلى الإقليم سيكلف الحكومة التركية ثمنا باهظا”.

وأكد أن “محاولة تركيا للتوغل إلى عمق أراضي العراق لا تستهدف وجود الحزب، وأن لأنقرة أهدافا توسعية”.

ولوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الشهر الجاري، بشن عمليات عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار وجبل قنديل شمالي العراق.

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