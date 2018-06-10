حزب طالباني يفجر مفاجأة: قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات لم يشرع بشكل رسمي حتى الان

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، اليوم الاحد، ان قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات لم يشرع بشكل رسمي حتى الان.

وقال طه في بيان ان “التعديل الجديد لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان بجلسة ٦/٦/٢٠١٨ تبين عدم وجود نسخة منه لدى اللجنة القانونية النيابية المكلفة بأعداد مقترح تعديل القانون، كما لا توجد هناك نسخة منه لدى الدائرة القانونية في البرلمان”، مبينا انه “عند الاستفسار تبين وجود التعديل فقط بيد رئيس البرلمان”.

وأضاف انه “بعد متابعة مصير هذا القانون تم الكشف عن ان هذا القانون لم يصدر من قبل البرلمان كباقي مشاريع القوانين وليس له اي عدد وتأريخ، الامر الذي يثير الاستغراب”، مشيراً الى انه “لابد من التساؤل كيف للبرلمان ان يصوت على قانون ولا يصدر في كتاب رسمي الى الجهات ذات العلاقة لكي يصبح نافذا”.

وتابع طه: انه “لماذا الى الان لا توجد نسخة منه وهل هذا قانوني بنظر السلطة التشريعية أم ان تشريع هذا القانون مجرد خلط للاوراق في قضية نتائج الانتخابات”.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

وصوت مجلس النواب أيضا، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وصادق البرلمان، الثلاثاء (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.