حنان الفتلاوي تعلق على احتراق صناديق الاقتراع: اللي بعبه تزوير يحرق الصناديق!

علقت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، اليوم الاحد، على احتراق صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقالت الفتلاوي، في صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عقب احتراق صناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، “ثبت عيد… اللي بعبه تزوير يحرق الصناديق”.

وكان نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي قد اعلن في وقت سابق من، اليوم الاحد، احتراق صناديق اقتراع الخاصة بالانتخابات النيابية، التي أقيمت يوم 12 أيار الماضي، الخاصة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “مخازن وزارة التجارة التي تم خزن صناديق الرصافة لمفوضية الانتخابات فيها، احترقت”، مؤكداً أن “الاوراق والصناديق احترقت بالكامل”.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن “فرق المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع في مخازن تابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من بغداد”.