رد على الوهابية حول قولهم زعامة المعصوم بدعة من ائمة ال البيت ائمة الشيعة

نعيم الهاشمي الخفاجي

ابتلت امة الاسلام انها سارت على نهج ثمة ارتكبوا خطيئة بسبب حب البعض الى مرض ال أنا وحب الكرسي وان كان متهالك ثمنه مخالفة اوامر الله سبحانه وتعالى وتبليغ الرسول محمد ص للامة كما هو ثابت في نزول اية التبليغ التي نتج عنها حديث الغدير الذي ذكره اكثر من ١٣٠ صحابيا من اصحاب رسول الله محمد ص، من العار ان من يأتي من الاجيال اللاحقة لكي يصر عن الدفاع عن اخطاء ارتكبها بعض من اعمة بصيرته حب الزعامة والمنصب والجاه ليشاركه وليكون مشارك حقيقي لمن وقف ضد الحق كتبنا رد بسيط بعيدا عن ذكر المصادر والتي باتت في متناول ايدي الجميع بظل الثورة المعلوماتية في مجالات الاتصال واصبح ابسط شيء هو البحث عن الحقيقة وباتت الكتب سهلة يمكن للجميع تصفحها بشكل مجاني من خلال المواقع الالكترونية لذلك انا اختصرت ردي حيث ذكرنا لهم حقائق موجودة على الارض( الشيعة يعتقدون ان يتولى المعصوم الخلافة لان المعصومون عليهم السلام هم من مدينة علم الرسول محمد ص واعلم الناس في الشريعة كما في القرءان لاينال عهدي الظالمين حول قضية نبي الله ابراهيم ع وذريته كان عمر اذا مايفهم الحكم الشرعي يضطر يذهب الى علي بن ابي طالب ع ونفسه عمر اعترف وقال لولا علي لهلك عمر، لو كانت امة الاسلام تتبع الحكم الشرعي للمعصوم لما خالفت الكثير من امة الاسلام النص القراني الجميع يعرف قضية الطلاق للنساء على المرأة المطلقة ان تمسك عدة 120يوم بعدها ان كانت غير حامل من حقها الزواج وان كانت حامل عليها الى ان تضع حملها ولربما تتصالح مع زوجها وتعود لبيتها وبسبب اعتماد الامة عن ائمة ال البيت ع العالمين في الشريعة ومقاصدها وحلالها وحرامها وناسخ والمنسوخ من الاحكام الشرعية ومن الامور العجيبة رأينا على سبيل المثال في ليبيا تشريع ان الرجل يطلق زوجته واذا اصبحت حامل بعد 3 سنوات اي بالسنة الرابعة يلحق المولود بزوج المطلقة تحت مظلة حكم شرعي لديهم يسموه الحائر، يقولون ان بيوضة المرأة المخصبة تبقى حائر في رحم المرأة اربع سنوات وتصبح جنين؟ لو الإمة اتبعت حكم المعصوم لما ابتلت اﻹمة باطفال الحائر والزواج العرفي وزواج السفر الفرند وهي تسمية انكيليزية واستعمال كرمبج الشيخ ابن القيم الجوزي او جهاد النكاح والمناكحة مثل فتوى الشيخ السعودي العريفي يعيبون على الشيعة وجود زواج بالقرءان اسمه الزواج المؤقت ويقبلون في قضايا زنا مثل قضية الحائر انا شخصيا لم ولن ارغب ان اتحدث بهذه الامور لكن نحن مجبرين للرد ولذكر هذه الحقائق عندما نرى من يحاول الطعن في عدالة وايمان ائمة ال البيت عليهم السلام، الامام المعصوم لايمكن ان يشرع فتوى مثل ماشرعها الامام ابي حنيفة حيث اجاز استخدام الجنس وان كانت المرأة متزوجة مع شخص اخر لكن بشرط ان تغطي شعر رأسها عندما يتم مباشرة الجنس معها؟ برب السماء هل وجدتم احكام شرعية عملها ائمة ال البيت المعصومون عليهم السلام كفاكم مكابرة وعليكم التسليم في احقية الامام علي ع وابنائه الائمة المعصومون فهم قادة الامة الحقيقيون والشفعاء في يوم القيامة من الحمق والغباء اشخاص يعادون من يكون الشفيع يوم القيامة انا على يقين يحاول الاخوة السنة من شمال افريقيا نكران قضية الحائر والتي هي ورب الكعبة منتشرة في ليبيا ومعروفة وما ينكرها سوى كذاب اشر وتقبلوا) مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.