رقـم البيـان ـ ( 76 ) الحزمة الوطنية العراقية

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التاريخ ـ 07لخ / حزيران / 2018

لقد بات واضحاً أمام “الحزمة الوطنية العراقية” بعد أن وجدت القبول من قبل العديد من أبناء شعبنا الأبي حول الرؤيا المستقبلية التي تفرضها حاجة البلاد لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعتمد

على شراكة جميع طوائف الشعب العراقي وقومياته ومذاهبه.

قررت فتح باب الإنتساب أمام أبناء الشعب للإنتماء في صفوفها للعمل كشركاء بروح وطنية خلاقة، وهي تؤكد أن قبولهم سيعتمد على مدى تمسكهم بالولاء المطلق للعراق والأيمان بالأهداف الواردة في مشروع “الحزمة الوطنية العراقية” مع تعزيز إرتباطه بعالمه العربي لاسيما بتحقيق تحالف العراق مع المملكة الاردنية الهاشمية، وإلتحاقهما بمجلس التعاون الخليجي، والتمسك بالإستراتيجية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان أمن وسلامة العراق وتعزيز آفاق التعاون بين شعبي الولايات المتحدة الأمريكية والشعب العراقي، ودعم جهاد (المجلس الوطني للمقاومة الأيرانية) في نضاله ضد مصدر كل شر وإرهاب المتمثل بنظام ولاية الفقيه المتهرئ

يا أبناء شعبنا الثائر ضد جرائم وفساد الأحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

إن من أهم الأهداف الإستراتيجية التي يجب أن يتمسك بها كل منتمي “للحزمة الوطنية العراقية” هي:ـ

1. إن شعب العراق لا يمكن له أن يبلغ المكانة المجيدة مالم يحقق بنفسه نظاماً بمؤسسات ديمقراطية سليمة، معتمداً على ما يمتلك من “رجال ونساء دولة” يتمتعون بآليات وجدانية متميزة قادرة على منع تدخل كافة أشكال وأصناف وأطراف المرجعيات الدينية في سياسة الدولة. “رجال ونساء دولة” قادرين على رفع مستوى وعي الجماهير للتخلص من الإرث الإستبدادي الذي خلفته نظم حكم الفرد، والمحاصصات الطائفية والعنصرية، وقادرين على ترسيخ المفاهيم الديمقراطية ليس بالشعارات بل بإنشاء نظام لجمهورية العراق مبني على مؤسسات ديمقراطية في عالمه السياسي والإقتصادي والإجتماعي من خلال برلمان منتخب من قبل الشعب. برلمان يمثل بأمانة وجدانية صادقة للرقابة على أعمال سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحترم الحريات العامة ويحقق المساواة السياسية والاجتماعية بين الناس من دون تمييز، ويأتي على رأس هذه المهمات إستقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية إستقلالاً تاماً، وبحكم تركيبة العراق السكانية المتنوعة، لابد من التفكير في تخصيص مقاعد في البرلمان للفئات المهمشة إجتماعياً حتى اليوم وكذلك للأحزاب الوطنية الحديثة بما يتناسب مع قدراتها الوطنية وأحجامها، وتعزيز دور الشباب والمراة وكافة المواطنين في الحياة السياسية بحيث تكسب الاصوات التي لا ترغب بالمشاركة في الانتخابات لعدم ثقتها بالمرشحين المتهمين بالفساد والخيانة وهم بنسبة كبيرة اليوم كما أفرزتها الإنتخابات الأخيرة.

2. إن شعب العراق ليس وحده في مرمى محاور الشر والإرهاب التي تحتضنها وتستخدمها ولاية المارقين في إيران، بل العالم بأسره، ولذلك الحزمة الوطنية العراقية ترى بأن المعركة بوجه هكدا نظام وأيديولوجية هدامة أصبح من أهم وأعظم الأولويات الوطنية والقومية لكافة أبناء العراق، إلى جانب المعارك السياسية والإقتصادية الطاحنة ضد إيران من قبل امريكا والدول المتحالفة معها في الشرق الاوسط والعالم. ومن أهم مهمات الحزمة الوطنية العراقية الوطنية والقومية الوقوف مع إرادة الشعب لمحاربة الأهداف الخبيثة لنظام ملالي إيران المتمثل بدعمها المتواصل لحكومات حزب الدعوة والمكونات الطائفية التابعة لأوامر ولاية الفقيه لهدم وتخريب العراق وتوسيع إنتشار عوامل الفساد والشر والإرهاب والبدع ومفاهيم الجهل والتخلف، والشبهات وتعزيز مشاعر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتغيب أهمية التربية والتعليم الصالحين، وإزالة نعمة الأمن وغياب العدالة الإجتماعية وعدم الاهتمام بالتوعية الوطنية الصالحة ومحاربة المفاهيم الأنسانية والتعاطي بسخاء مع رواسب ومخلفات الطائفية والعنصرية لتغذية العنف ودعواهم أنهم من المسلمين وهم ليسوا بمسلمين، لأنهم يرون الباطل حَقاً والحق باطلاً والحرام حلالاً، والحلال حراماً، في عراق قائم على نشر السنة االمحمدية، والرسالات السماوية والمواثيق الإنسانية.

3. إن روابط الأخوة بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية روابط وثيقة تاريخياً، بحيث حققت قيام (الإتحاد الهاشمي) بين القطرين الشقيقين عام 1958. لكن بدأت تتدهور الروابط بعد مذبحة قصر الرحاب في 14 تموز عام 1958، ثم عادت وتحسنت خلال الثمانينات بسبب وقوف أعظم الرجال بالشجاعة والإقدام الساكن في جنات الخلد مع الصديقين جلالة الملك حسين بن طلال الهاشمي مع العراق أثناء حربه ضد الاطماع التوسعية للثورة الخمينية الهدامة للرسالات السماوية وللقيم الانسانية السامية من البوابة الشرقية للوطن العربي، بحيث جعل من مملكته الهاشمية الرئة الوحيدة التي تنفس منها العراقييون خلال المحن التي مرت عليه. وإستمرار دعم المملكة الأردنية الهاشمية للشعب العراقي تحت مظلة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يتصاعد في كل يوم يشكل القوة المطلوبة ليبدأ الشعب بتطهير العراق من الذين يحملون نوازع الحقد والكراهية والانتقام بالنيابة عن نظام ملالي قم وطهران، ضد عروبة العراق وكافة قومياته الحميدة، ومقاومة تمدد مخاطر ايديولوجية ولاية الفقيه على دول المنطقة العربية باوسع نطاق لاسيما المملكة الاردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي، وهدمه للمصالح القومية والسياسية والإقتصادية المشتركة بين العراق والاردن الشقيق على وجه الخصوص.إنتقاماً لجعلها ميناء العقبة الأردني والطرق البرية بين الأردن والعراق خط الإمداد الرئيسي الذي حقق للشعب العراقي نصره في حربه على ايران الخميني، وكذلك هدمه لمصالح العراق القومية الكبرى مع دول مجلس التعاون الخليجي لوقوفها مع العراق ودعمه بالمال والسلاح لاسيما من قبل المغفور له جلالة الملك فهد بن عبد العزيز طوال ثماني سنوات من تلك الحرب. ومن هنا تاتي ضرورة تحالف العراق مع الاردن والتحاقهما بدول مجلس التعاون الخليجي لتصبح قوة قاهرة لتطهير دول الشرق الاوسط من رواسب الطائفية العفنة والعنصرية الغادرة لأمن شعوبها، وتوظيف الموارد المالية الهائلة لدول النفطية لتطوير شعوبها، وشعوب دول المنطقة العربية، لا سيما الدولة التي لا تتناسب مواردها لتغطية إحتياجات شعبها وتقدمها في حماية المصالح الأمنية لدول المنطقة العربية، كما رسم ابعادها القومية والإنسانية العظيمة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير الشاب محمد بن سلمان.

4. إن الإنفاقية الإستراتيجية المبرمة بين العراق وامريكا لابد لها أن تحظى بإهتمام رسمي وشعبي فائق إلى حد كبير بعد الأوضاع العصيبة التي عاشه العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ، لأن الانفاقية الاستراتيجية عند تفعيل بنودها من قبل امريكا والشعب العراقي سيجعل ظهر العراق قائماً بعمود فقري ذات فقرات سياسية واقتصادية وامنية وتعليمية وصحية قوية لا تتآكل قط، بل تزيدها قوة وإقتدار خلال حركاتها لتحقيق النجاح لكل ما يتعلق بمجد العراق ومستقبله المنشود الذي سيتحقق عندما يتم بناء القدرات العسكرية والأمنية لردع تهديدات المارقين في إيران، والقضاء على مليشياتها الدموية في العراق ودول المنطقة والعالم، وإسترجاع سيادة العراق بصورة كاملة غير منقوصة وعودة مكانته العربية والدولية. وتثبيت دعائم الأمن وتوفير البيئة السياسية والإقتصادية والإجتماعية المناسبه للعراق، وتقيم الشراكة المنشودة بين الشعبين العراقي والأمريكي في شتى الميادين، وتعزيز قدرة العراقيين على تحمل كامل المسؤولية عن أمنهم وسلامتهم، وبناء مؤسسات اقتصادية بالصورة التي تضمن اندماجها في مؤسسات الاقتصاد العالمي. وتفتح آفاقاً واسعة للتطور والتفاعل مع معطيات الحضارة المعاصرة فكرياً ومادياً، وتوفير المستلزمات الثقافية والمادية لخلق شروط المواطنة الفاعلة بآليات حميدة بما يفضي بالنتيجة ارتفاع مستوى الوعي باهمية التربية الوطنية والتعليم في كافة المراحل الدراسية بما يعزز من شعور المواطن العراقي بأهمية شراكته في صنع قرارات وطنه السياسية لاسيما السيادية منها.

5. والحزمة الوطنية العراقية ترى من الواجب الوطني والإنساني أن يقف شعبنا العراقي بكل قوة مع كافة شعوب وحكومات منطقة شرق الأوسط وامريكا والدول المتحالفة معها في العالم خلف “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” الذي يمثل يد الشعب الضاربة بقوة لتغيير نظام الملالي من داخل إيران.. يحكم احتضانه للملايين من ابناء شعبهم لمقاومة دكتاتورية النظام المذهبي والعنصري حتى سقوطه مهما كلفهم من تضحيات جسيمة. وبكل تأكيد سيحطم الشعب الإيراني اغلال نظام ولاية الفقيه، ويقضي على ولي امر هذه الولاية الإرهابية سفاح الشعوب المسالمة في المنطقة العربية “خامنئي” لتغدو إيران حرة ويحدد شعبها مستقبلها السياسي.

الحزمة الوطنية العراقية

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