سنجار تتوقع مواجهة عسكرية مع الحشد الشعبي: الأهالي لا يثقون بهم

أفاد قائد قيادة البيشمركة في سنجار بأنه لا يستبعد نشوب قتال ومواجهات في المنطقة، متهماً الحشد الشعبي بأنه المسؤول وهو الذي يتحمل نتائج ذلك.

ونقل الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عن قاسم ششو قوله انه لا يستبعد نشوب قتالٍ في سنجار، كون القوات والأطراف المنتشرة في المنطقة باسم حمايتها، يجوبونها ويهددون المواطنين، وهم يعلمون جيداً ان الناس لاتثق بهم.

وأضاف ششو انه “وبعد قدوم القوات الأمريكية وقسم من القوات العراقية الى المنطقة، يطالب الحشد الشعبي القوات الأيزيدية وكذلك المواطنين بتسليم اسلحتهم”، مبينا ان “الأوضاع مزرية وخطرة جداً كون الحشد الشعبي لا يعترف بأحد ولا يحسب اي حساب لأي قوة”.

وتابع انه “لا يجوز ان نتغاضى عن الحشد الموجود في سنجار لأننا لا نتوقع منهم ما هو جيد ومفيد، كون جميع هؤلاء هم من ارتكب الجرائم بحق أيزيديي سنجار عام 2014، وعلى اهل سنجار ان يتوجسوا من هؤلاء”.

وبين ششو ان “هناك قوات غير شرعية تدير سنجار، ومواطنو سنجار لم يعودوا الى مناطقهم رغم تحريرها لخوفهم من تعرضهم الى كارثة ومأساة أخرى على يد قوات الحشد الشعبي التي تسيطر على مناطقهم، حيث 85% من المواطنين مازالوا يعيشون في المخيمات بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان ويأبون العودة بوجود هذه القوات”.