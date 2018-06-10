صحة الكرخ : تهيئ كافة مؤسساتها الصحية وأعداد خطة طبية لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت دائرة صحة بغداد / الكرخ عن إعدادها خطة طوارئ طبية وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك والذي يقومون فيه المسلمون بزيارة الأماكن المقدسة ودور العبادة لأداء مراسيم صلاة العيد وارتياد المتنزهات وأماكن التسلية إذ تقوم الدائرة وملاكاتها العاملة في كافة مؤسساتها الصحية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف الحجامي : انه سيتم تهيئة مستشفيات الكرخ كافة وتجهيزها بالخزين المناسب من الأرزاق وكافة المواد الضرورية لإدامة العمل وتهيئة ردهات الطوارئ وتجهيزها بكافة المستلزمات الطبية وتوفير السديات وعربات نقل المرضى فضلا عن فتح العيادات الاستشارية خلال أيام العيد في المستشفيات مع فتح مركز صحي خافر يوميا من كل قطاع صحي ويكون الدوام للملاكات الطبية والصحية والتمريضية بنسبة 50 % وتهيئة سيارات الإسعاف فيها والعناية بمستلزماتها الطبية وتقليل إدخال الحالات الباردة إلى المستشفيات .

مشيرا إلى انه : سيتم تهيئة فرق طبية من كافة مستشفياتنا ومن مختلف الاختصاصات الطبية وتكون جاهزة عند الاستدعاء منوها انه يجب التأكد من وجود وسائل مكافحة الحريق الصالحة ووجود كادر متدرب لاستخدامها عند الضرورة محذرا الأهالي من استخدام الأطفال للألعاب النارية والأسلحة البلاستيكية ( صجم ) لما تسبب من إضرار صحية .

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