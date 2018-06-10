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عبوة ناسفة تستهدف حافلة لـ ‹سوريا الديمقراطية› في الرقة

أكدت مصادر محلية في مدينة الرقة، اليوم السبت، انفجار عبوة ناسفة داخل مركبة للنقل الداخلي، كانت تقل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها)، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

وقالت تلك المصادر : «كانت عبوة ناسفة مزروعة داخل مركبة للنقل الداخلي تقل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، انفجرت في شارع الانتفاضة بحي البانوراما، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين».

وكانت مجموعة مؤلفة من 4 أشخاص، يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم داعش هاجمت يوم الثلاثاء، نقطة لقوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الرقة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من المهاجمين عقب اشتباكات وقعت بين الطرفين.

كما استهدف تفجير انتحاري، في اليوم نفسه، حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية.

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