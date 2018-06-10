عواطف نعيم في ضيافة قصر البصرة الثقافي

والحمامي يعلن عن تخفيض 50% في أسعار بطاقات السفر للصحفيين والفنانين

سعدي السند

ضيف قصر الثقافة والفنون في البصرة احد تشكيلات دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الفنانة عواطف نعيم، مساء الخميس 7/6/2018، بحضور وزير النقل كاظم ألحمامي وعدد كبير للمثقفين والمبدعين للاستماع إلى محاضرتها التي كانت بعنوان (المسرح العراقي.. تجارب واجتهادات مابين التقليدي والحداثوي) قدمها الفنان المبدع محمود أبو العباس.

وعلى هامش الاستضافة أعلن وزير النقل عن تقديم تخفيض 50% في أسعار بطاقات السفر للصحفيين والفنانين والأدباء والإعلاميين وعوائلهم.

وقالت نعيم في محاضرتها التي تضمنت جوانب ذاتية وفنية: أنا سعيدة جدا أن أكون بين أهلي وناسي وزملائي في مدينة البصرة وفي رحاب قصر الثقافة والفنون في البصرة لأتحدث عن حال المشهد المسرحي والفنّي في عراقنا العزيز وأقول برغم الصعاب ورغم العديد من العقبات وأنا بطبعي مُتفائِلة أقول ما زلنا نتنفّس الإبداع وأقول، نحن بخير، فأنا متفائِلة، متفائِلة بالطاقة العراقية والعقل والإبداع العراقي بشتى مجالاته وعندما تكون (عواطف) موجودة الآن بين محبيها ومتابعيها فلابد من كلمة متواضعة لمن لم يسمعها مني من قبل وأقولها دائما (من الصعب أن أقول أنني تأثّرت بالممثلة الفلانية أو الممثل الفلاني لأنّ الممثل له ألوان، وكل ماقدمت وكل ماأفكر به هو مسؤولية في المسرح وفي الإخراج وفي البحث وغير ذلك، ولابد للمشتغل في هذا المجال أن يكون موسوعياً وعارِفاً بكلّ ما في المسرح من زوايا وكواليس، لأننا في الكتابة وفي العمل الإبداعي نخاطب وجدان الناس، مؤكدة، أحياناً أكون أنا أوّل ناقدة لعملي فأعرِف نقاط ضعفي وأحاول أن أعزّزها وأتغلّب عليها، وأحاول أن أجد ما أملأ به فراغات نقاط ضعفي لكي يكون النجاح حليفي وأنا أعتقد أن عمل الفنان، عندما يُضيَّق عليه ويضيق به المكان، عليه أن يبتكِر له مكاناً للإبداع، وهذا كلام أقوله دائما والمسرح ثقافة والمسرح محبّة، المسرح بناء إنسان، المسرح مدرسة، جامعة نتعلّم منها، المسرح ليس هيناً، المسرح خالق للحياة وعندما ابتكر الإغريق الديمقراطية بنوا المسرح، فالمسرح هو منبر للديمقراطية ومنبرٌ للقول وحريّة التعبير، فأنا أكون سعيدة، فعلاً سعيدة إذا بنيتُ مسرحاً.

وتناولت نعيم في محاضرتها أيضا الكثير مما يخص المشهد العراقي اليوم وعن التاريخ العريق لهذا المسرح وحاله الآن وكيف يمكننا النهوض به بشكل يعيده إلى الواجهة، وجرت بعد ذلك حوارات ومداخلات من قبل الحاضرين إلى الأمسية والتي أغنوها بطروحاتهم وانطباعاته.

10/6/2018