قتيل و23 جريحاً بتفجير داخل سوق بقضاء الخالص في ديالى

قتل شخص واحد وأصيب 23 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبي بمركز قضاء الخالص في محافظة ديالى.

وقال مراسل مراسل رووداو ، إن “طفلاً لقي مصرعه وأن 23 آخرين أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت السوق الرئيسي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى”.

وبحسب المراسل فإن “العبوة وضعت في أحد المحال التجارية داخل السوق”.

وفي السياق، قال حبيب الشمري وهو ضابط برتبة نقيب في شرطة ديالى، إن التفجير وقع في سوق بمركز قضاء الخالص، على بعد 15 كلم شمال مدينة بعقوبة، مركز المحافظة.

يذكر أن قضاء الخالص شهد قبل سنوات انفجارا داخل السوق هو الأكبر في ديالى، وقد راح ضحيته عشرات الأشخاص.

ويوم الأربعاء الماضي، أدى انفجار بمدينة الصدر إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

تحرير: آزاد جمكاري