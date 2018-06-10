كردستان العراق تغلق قناة تلفزيونية دعت إلى تعدد الزوجات

أغلقت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان العراق، قناة تلفزيونية (أرضية) بسبب بثها برامج تدعو إلى تعدد الزوجات.

وقال المدير العام للإعلام في الوزارة، محمد كَردي، في تصريح صحفي، إنه “تقرر إغلاق قناة سروشت المحلية اعتبارًا من يوم غد الأحد، بسبب قيام مالك القناة، الملا مظهر الخراساني، باحتقار المرأة”، مضيفًا أنّ “الخراساني وصف المرأة بالديناصور”.

وأوضح كردي أنّ “مالك القناة ومنذ أيام يظهر على قناة سروشت، التلفزيونية ويتجاوز على المرأة الكردية، ويقلل من احترامها، وأيضًا يحرض الرجال على تعدد الزوجات، ويفتي بعدم جواز زواج الرجل الكردي بامرأة كردية”.

وبين أنّ “قرار الإغلاق سيسري حتى إشعار آخر، وأنّ إعادة فتح القناة يتطلب الحصول على كتاب من وزارة الأوقاف والتعهد بعدم الإساءة إلى أحد”.

من جانبه نفى الخراساني هذه الاتهامات قائلًا: “أنا مستعد لتقديم توضيح إلى وزارة الثقافة يثبت عدم إساءتي لأحد، لكن تم تحريف كلامي عن سياقه في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وحول استخدامه مصطلح “ديناصور” لوصف المرأة، أوضح رجل الدين أنّ “كلامه جاء ذلك خلال سرد قصة معينة. وليس من عملي احتقار أي فرد في المجتمع”.