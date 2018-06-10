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كوردستان تغلق قناة تلفزيونية بسبب “التقليل من شأن المرأة”

أعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، اغلاق قناة تلفزيونية اعتباراً من يوم غد الاحد على خلفية بثها برامج تقلل من احترام المرأة الكوردية.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن المدير العام للاعلام في وزارة الثقافة محمد كردي، قوله ان “احد رجال الدين ومنذ أيام يظهر على قناة سروشت، التلفزيونية ويتجاوز على المرأة الكوردية، ويقلل من احترامها، كما ويحضر الرجال على تعدد الزوجات، ويفتي بعدم جواز زواج الرجل الكوردي بإمرأة كوردية”.

وأضاف كردي ان وزارة الثقافة ستبدأ تطبيق قرارها يوم غد الاحد، لافتاً الى ان الثقافة ومن الناحية القانونية لا تستطيع اتخاذ اي اجراءات قانونية حيال مالك القناة، لأن ذلك يعود لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الاقليم.

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