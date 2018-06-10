بسم الله الرحمن الرحيم

(ماذا قدمت ايران للعراق)؟..(للواهمين باكذوبة..ولاية الفقيه)..(متى تنظفون عقولكم من قذارة ايران)

موضوعنا.. فيه محاور.. تفضح الموالين لايران.. وتطرح اسئله عليهم..هم اعجز من الرد عليها

متى يتخلص الواهمون من اكذوبة اسمها (ايران الاسلامية).. ومتى ينظفون عقولهم من (قاذورات ايران).. متى نمسح هذا الكابوس الايراني من الوجود كي نعيش امنين.. ومتى نتخلص من اطماع ايران وشعورها بانها (زعيمة الشرق الاوسط.. وان اي قرار مصيري للمنطقة لا يمر الا بموافقة طهران كما صرح بذلك روحاني نفسه.. وان حاكمها هو المرشد الاعلى كربكم الاعلى وهو قائد الامة اجمعين واجب الطاعة وحدوده هي حدود الله ومعصيته معصية لله.. ليضع نفسه بدلا الله بالمحصلة كفرعون).. (وهذا ما وصف به السيد حسين الشيرازي .. النظام الايراني وخامنئي وكان وراء اعتقاله لقوله الحقيقة).

فماذا قدمت ولاية الفقيه الايرانية للعراق..

ماذا قدم خامنئي .. عبر (الاحزاب الاسلامية الموالية لايران المحسوبة شيعيا ومليشياتها) .. هل بنت سدود لتقنيا من الجفاف؟.. هل نهضت بالقطاعات الصناعية والزراعية ؟.. هل بنت محطات كهربائية حرارية لتوفر الكهرباء رغم هدر 50 مليار دولار على الكهرباء من قبل حكومات موالية لايران؟.. هل حمتنا من المخدرات المهربة من ايران؟ هل حمتنا من مخازن السلاح التي تفجر بالاحياء السكنية؟ هل حمتنا من المليشيات المرعبة الموالية لايران؟ هل وفرت فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل وعشرات الاف الخريجي من الجامعات سنويا الذين يجلسون على مصطبات البطالة الخانقة؟ هل ابعدت العراق عن الازمات بالمنطقة والحروب ام زجتنا بها زجا لمصالح ايران القومية العليا ؟ هل و هل وهل؟؟

ولا تقولون لنا اسطوانة الانتصارات وهمبلاتها وتضخيمها. .

وكلنا نعلم الطغاة والفاشلين يتحدثون عن (انتصارات سفكت بها الدماء).. ليركبون جماجم الضحايا.. من صدام الى نوري المالكي الى حيدر العبادي الى هادي العامري الى قيس الخزعلي. الخ الخ الخ.. بل قولوا لنا (ما هي منجزاتكم بنهوض الاقتصاد الصناعي والزراعي والخدمي والامني ووقاية الشعب من الجفاف والمخدرات والبطالة ومحاربة الفساد والمفسدين المتجسدين باتباع ولاية الفقيه الايرانية.. افسد خلق الله)؟؟

وننبهكم: لا تنسون بان (سلمان الفارسي) مهما بلغ (تبجيله).. لكن لم يكن يوما قائد وزعيما

فسلمان الفارسي.. لم ينصبه احدهم قائد (للعرب والمسلمين) وكلامنا هذا ليس منطلق قومي عنصري من قبلنا.. ولكن ردا على عنصرية الفرس انفسهم.. ففي ايران (اللغة الرسمية فارسية.. ويحرم العرب الشيعة بالاحواز من حقهم بتاسيس مدارس وجامعات باللغة العربية، ويحرمون من قيام منظمات او احزاب عربية تدافع عن حقوق العرب الشيعة هناك.. كذلك يحرم الاذاريين والاكراد والبلوش وغيرهم بايران من حقوقهم.. ) فمن العنصري هنا..نحن ام الفرس ونظام ولاية الاجرام بطهران.. من الذي لا يطبق مقولة النبي (لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى) فاي تقوى للايرانيين من حرمان الشعوب والقوميات داخل ايران من حقوقها.

ونستمر بتساؤلاتنا: ماذا قدمت ايران للامة غير مراجع الارهاب والتسنن من السلف..

فابو حنيفة وابن ماجة والنيسابوري والبخاري والترمذي .. الخ الذين اليوم كل جماعات الارهاب تستند على هذه الكتب ورجال الفرس في تشريع الارهاب والقتل.. ومنهم ما يطلق عليهم (الوهابية- الحنبلية) اضافة الى (طالبان الحنيفة).. (والاخوان المسلمين الشافعية والمالكية).. وغيرهم..

فايران كانت سنية منذ اول دخولها للاسلام ولمدة 500 سنة حتى كان اهل اصفهان يعتبرون (معاوية نبي او شبه نبي).. ولولا السيف لما تحول الايرانيين للتشيع.. وعند تحولهم ايضا ابتلي التشيع بالفرس ورجالاته الذين مسخوه.. ليختزلونه بانفسهم وليمررون مشاريعهم للهيمنة.. فتسيدوا بكل خسة على المرجعية ليختزلونها بالايرانيين.. ويهمشون العرب الشيعة.. ثم بعد عام 1979 انتلقوا لمرحلة الهيمنة واختزال السلطة والحكم للفرس وللايرانيين ايضا سياسيا.. بشكل كارثي وخطير ..

(متى تنظفون عقولكم من احقادكم) على كل من يخالفكم..ويرفض هيمنة وتغول ايران

فبالله عليكم كيف اصبح من يرفض هيمنة ايران على العراق (عميل)؟؟ ومن (يطبل لايران ويرفع علمها بوسط العراق ويعلن ولاءه لنظام ايران.. يصبح وطني واصيل)؟؟ لمتى تعادون من يرفض طغيان ايرانكم.. بالمنطقة وبالعراق.. ويكشف زيفكم.. مثال (طهران وتل ابيب) اكثر العواصم امنة بالمنطقة الشرق الاوسط.. في وقت ايران تخبص الدنيا عداءا ضد اسرائيل وتتبختر بـ (100 الف صاروخ) لديها.. ولم نسمع يوما طهران ضربت اسرائيل ولو (بصويريخ) على الاقل.. ونجد بدل ذلك دول كالعراق وسوريا واليمن تحترق بمليشيات ولي ايران خامنئي.. دفاعا عن حلفاء ايران وطغاتها كبشار الاسد الذي اتهمه نوري المالكي رجل ايران نفسه بدعم الارهاب بالعراق منذ عام 2003 وتدريب الارهابيين وارسالهم ليفجرون انفسهم بالعراق..

ومن باب الطرفة لكشف الحقيقة نطرح سؤال:

هل تعلمون ان اعداء ايران.. هم اعداء القاعدة وداعش كرد منا لمن يقول ان اعداء ايران هم حلفاء القاعدة وداعش:

1. منظمة حماس باعتراف عبد الامير العبودي وهو احد الموالين للعصائب الموالية لايران.. بان حماس تكفيرية.. وتكفر الشيعة.. .. وترحم اسماعيل هنية زعيم حماس.. على اسامة بن لادن زعيم القاعدة بالصوت والصورة .. فانسال (العبودي) ماذا لو 1400 انتحاري فلسطين فجروا انفسهم بايران وبين الايرانيين.. وليس بين العراقيين. .هل كانت ايران سوف تدعم حماس اصلا؟؟ ام سوف تعتبرها تنظيم اارهابي وتعمل على القضاء عليها؟؟ ولكن اولاد الخايبة من الشيعة العرب رخيصة لدى الايرانيين..

2. امريكا.. قتلت زعيم القاعدة بن لادن والاف من مقاتلي القاعدة بالعالم.. واسقطت صدام التكريتي وحزب البعث بالعراق.. واسقطت حكم طالبان بافغانستان.. واسست امريكا تحالف دولي ضد تنظيم الدولة للخلافة داعش .. (فماذا تقولون في ذلك)؟؟ واكثر المناطق الامنة لمليشيات ولي الفقيه الايرانية هي بالعراق حيث تواجد قوات التحالف الدولي؟؟ بحيث مثلا النجباء بزعامة اكرم الكعبي ترسل الاف المقاتلين لسوريا للوقوف لجانب الدكتاتور بشار الاسد الموالي لايران.. من العراق بدون ان تتعرض لها اي طائرات من قوات التحالف منذ سنوات لحد اليوم؟ وندرك السبب (لان النظام الايراني استغل ظروف المنطقة ومنها اسقاط صدام لدس عملاءها واجنداتها)..بوقت امريكا منشغلة بمحاربة الارهاب وتبعات اسقاط الطاغية صدام..

وتذكروا.. بان:

روسيا.. اعلن بوتين بان وجود القوات الروسية في سوريا حفاظا على امن اسرائيل..

تركيا.. تقيم تركيا اردوغان الاخوانية صديقة ا يران.. علاقات مع اسرائيل

قطر.. التي تقف معها ايران ضد الدول المحاصرة لها.. تقيم خطوط اتصال مع اسرائيل ووفود اسرائيلية بين الحين واخر علنا تزور الدوحة.

بغداد.. تقيم حكومة بغداد باجنحة لها علاقات مع امريكا وبريطانيا..

الحشد الشعبي.. قاتل الحشد الشعبي بفصائل موالية لايران لمصالح ايرانية مستغلة القتال ضد داعش.. .. لجانب قوات عراقية مدعومة من التحالف الامريكي..

ونسالكم يا ايه الشيعة:

ما رد فعلكم لو حصلت استعراضات عسكرية سنوية.. ببغداد لفصائل مسلحة.. تقوم بما يلي:

1. تجهر بولاءها لحاكم تركيا اردوغان.

2. تعلن بيعتها لنظام الخلافة الاسلامية السنية الكبرى لاعادة مجد الخلافة العثمانية ببغداد

3. ترفع العلم التركي بنص بغداد..

4. تدعو لزج العراقيين بمعارك بشمال سوريا وشمال العراق لمصالح تركيا الاسلامية العظمى

ماذا سوف تعتبرونهم مجرد سؤال؟ كما يفعل اليوم اتباع ولاية الشيطان الايراني ببغداد تحت عنوان يوم القدس وهو يوم العهر الفارسي بالعراق

ونحذر (اتباع ايران).. بسقوط نظام طهران. .ونحذر الشيعة الشرفاء بربط مصيرهم بطهران:

فكان يقولون .. انت مخبل يسقط صدام؟؟ عمي احفاد حله سيحكمون؟؟ فماذا جرى؟؟ سقط صدام والبعث المجرمين.. كذلك اليوم انت مخبل يسقط النظام الايراني؟؟ اقول لكم سوف يسقط وانتم معه ايضا غير ماسوف عليكم يا من ترطبون مصيركم بصدام.. مثل نظام صدام المقبور.

واعلموا ان فرنسا كاثوليكية وايطاليا كاثوليكية فهل يعني ان يبايع الفرنسيين الايطاليين ويعلنون الولاء لايطاليا؟؟ لان مرجعية الكاثوليك في الفتيكان ؟؟ الم يعالج الكاثوليك ذلك وجعلوا الفتيكان دولة ليفصلونها عن السياسية .. ويمنعون تشريع الخيانة للاوطان بالنسبة للكاثوليك بالعالم.. فما بالكم يا شيعة المنطقة تذلون انفسكم لنظام يستغلكم.. فاجعلو مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم و تسحب البساط من تحت اقدام اي نظام او جماعة تريد الهيمنة على الشيعة والمنطقة باسم التشيع والتشيع براء منهم.

وانتبهو واعلموا:

ان يوم الفرس العالمي بغداد.. حقيقته (يوم القدس العالمي).. رسالة النظام الايراني للعالم (بان بغداد خاضعة للمرشد الايراني حاكم ايران.. وان بغداد جزء من الامبراطورية الفارسية للمتوسط).. وان اي قرار مصيري ببالمنطقة لا يمر من طهران وليس من بغداد.. لعن الله النظام الايراني دنيا واخره..واعلموا بان ايران عبر نظامها يخدع (ذيوله والمخدوعين به بالمنطقة).. بانه سيتسيد العالم الاسلامي والمنطقة.. غير مدركين الموانع التي تحد من ذلك:

1. ايران يقودها نظام بدعة الولائية الذي مزق الشيعة انفسهم.. الى ولائيين ولا ولائيين.. فكيف يريبد ان يوحد العالم الاسلامي ويقودها؟

2. ايران دولة مؤذية وتثير ازمات بصراعات مع المجتمع الدولي والعالم الاسلامي.

3. ايران دولة اكثرية سكانها شيعة.. يطالبون بعدم انخراط ايران بالازمات الاقليمية تحت شعار (لا غزة ولا لبنان نعم نعم لايران)..

4. هناك رفض كبير من شعوب لبنان وايران والعراق واليمن ضد التغول الايراني.. والعالم الاسلامي اغلبه سني.. فكيف تريد دولة منبوذة ان تقود مليار سني بالعالم ؟

واعلموا ان اسرائيل بتاريخها لم تهدد الشيعة حتى تدعو لقتالها.. فاذا داعش هددت بقتل الشيعة.. اوكي لكم حق بقتالها… لكن اليهود واسرائيل لم يهددون الشيعة.. فلماذا تعادون من لا يعاديكم.. ثم ايران لم تضرب صاروخ واحد على اسرائيل.. واسرائيل لم تضرب صاروخ واحد على طهران.. فعلى شنو يضحك علينا الايرانيين بالحرب ضد اسرائيل باكذوبة كبرى.. وكما ذكر احدهم (وحق رب القدس لو بيد الفلسطيني لا يجعل أي شيعي يزورها.. الا ويقتل على الهوية على يد الفلسطينيين انفسهم)..

ونؤكد ما يردده شيعة واعين بالعراق عبر قولهم:

(احنا بكل مشاكل ,, حاربنا على نظرية انها دول عربية وكانت النتيجة خراب العراق؟واحنا كلشي معادي اسرائيل نصفق معه على اساس احنا دولة اسلامية؟اكو غباء اكبر من هذا).. (خلصنا من قدس صدام طلع النه قدس الخميني نخلص من قدس الخميني يطلع النه قدس حزب الله نخلص من حزب الله يطلع النه قدس بشار الأسد نخلص من الأسد يطلع النه قدس المهندس وهكذا والجماعة مثل الناعور ياهو الي يجي يفررررر. بيهم).. واضاف اخر (الخميني و الصدر هما إرهابيا الشيعه و كل من تبعهما اصبح ارهابي لانه أفكارهما لا تختلف عن أفكار حسن البنّا و سيد قطب بل هي نسخه طبقه الأصل و مع الأسف بسبب هذان الاثنان دمرا ما بناه ال علي من الإنسانيه و العلمانيه)..

وبخصوص من يخدعنا بان (السنة قاتلوا داعش.. ).. وقبلها روجوا (بان السنة قاتلوا القاعدة).. والنتيجة بالانتخابات السابقة (لم ينتخب اي ممثل للصحوات السنية).. ونؤكد بانننا لا نلوم السنة.. (ان المجتمع السني لا ينتخب الجحوش.. منهم.. فمشعان الجبوري وعبد الرحمن اللويزي هؤلاء جحوش.. مرتزقة.. لدى اهل السنة.. فهل سوف تنتخبون يا شيعة محمد حمزة الزبيدي وسعدون حمادي الذين يوالون صدام ؟؟ مجرد سؤال ؟كذلك بالصحوات .. بالانتخابات التي تلت هزيمة القاعدة لم يفز اي مرشح من الصحوات با لانتخابات بل فاز طارق الهاشمي والنجيفي وبقية الشلة).. واليوم ايضا هزم بالانتخابات مشعان الجبوري وعبد الرحمن اللويزي وامثالهم.. الذي طبلوا للحشد الايراني الولاء عراقي التمويل.

ونرد على من يتهمنا بالعمالة لاسرائيل او امريكا.. ونسالهم كيف اثبتم اننا عملاء بلا زحمة؟.

مثلا اقمنا مسيرات ببغداد رفعنا اعلام دولة اجنبية كعلم امريكا او اسرائيل كما يفعل مليشية موالية لايران ببغداد.

هل اعلنت الولاء لحاكم اسرائيل والنظام الاسرائلي كما يعلن من يعلن ولاءه للنظام الايراني ولحاكم ايران خامنئي بالعراق؟

هل ذهبنا نقاتل لمصالح اسرائيل العليا كما ذهب من ذهب يقاتل لمصالح ايران القومية العليا بالمنطقة خارج العراق.

ونسال متى هزم حزب الله اسرائيل بلا زحمة؟؟ خاف مصدكين روحكم:

1. هل استرد حزب الله مثلا (شبر من ارض فلسطين)؟؟ هل اصبح الانتصار على اسرائيل باسترداد اراضي غير فلسطينية مثلا؟ اليس هذا هو تشويه للقضية الفلسطينية..

2. هل تعلمون ان جنوب لبنان لم تعتبره اسرائيل اصلا جزء من اراضيها.. عندما دخلت قوات الدفاع الاسرائيلي لتخرج عصابات منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان بالثمانينات.. وهل تعلمون بان الاف الشيعة والمسيحيين اللبنانيين تعاونوا مع الجيش الاسرائيلي نكاية بالفلسطينيين الذين اذاقوا الشعب اللبناني الويل..وكان امن الجنوب بيد قوات من الشيعة والمسيحيين.. بقيادة (سعد حداد).. وخلقه (انطوان لحد)..

علما (جيش لبنان الجنوبي) .. 62% من عناصره هم شيعة.. حيث تشكل من منشقين من الجيش اللبناني ومواطنيين لبنانيين تضرروا من عصابات منظمة التحرير الفلسطينية السنية.. وبعد حل هذا الجيش بعد انسحاب اسرائيل انضمت شريحة منهم الذين كانوا يمثلون حلقة وصل مع اسرائيل لحزب الله فلا فرق لديهم ان يقاتلون لجانب اسرائيل او حزب الله الموالي لايران.. ما زالت الاموال تنهال عليهم كمرتزقة…. (بعد ان اصدر حزب الله عفوا عن عناصر وضباط جيش لبنان الجنوبي).. اما اكثرية هذا الجيش فانخرطوا بالحياة العامة واكثرهم هاجر الى اوربا وقلة تفرقت بين (الهجرة لاسرائيل او الانضمام لحزب الله الايراني الولاء)..

3. هل تعلمون بان حزب الله ادى دور في اضعاف الشيعة بلبنان.. حيث انشق حزب الله من حركة المحرومين (امل).. ثم دخلوا بحرب شيعية شيعية .. ضد امل.. وجعلوا الدول الكبرى تزود اسرائيل بمنظومات الدفاع الجوي ضد الصواريخ.. بعد ان ضخمت اسرائيل قوة حزب الله وصواريخه.. بعد ان كانت تلك الدول الكبرى ترفض تزويد اسرائيل بمنظومة باتريوت

من كل ذلك ايضا نستمر بطرح (متى):

متى نتخلص من (التغول الايراني).. التي تعتبر (العراق مجرد ضيعة تاريخية لها).. وبغداد عاصمة لامبراطوريتها الازلية (كما تبختر بذلك يونسي المسؤول الايراني).. .. وممر لها للمتوسط.. وضيعة (للايرانيين وحديقة خلفيه لهم).. واعتبارها (الشيعة العرب بالمنطقة) مجرد (ذيول لها ومجرد مرتزقة لتحقيق اهدافها فتضحي بهم لمصالحها وتمرير اطماعها وتغولها بالمنطقة).. (فايران تقاتل خارج ايران، برجال غير رجالها، ودماء غير دماءها، ومدن تدمر غير مدنها، واراضي دول غير اراضيها، واموال غير اموالها) وبعد ذلك تخرج هي تجني الثمار على جماجم الشعوب.. (مثال.. المليشيات التي عناصرها عراقيين قاتلت بسوريا.. هل سمعتم يوما العراق جزء من اي صفقة بسوريا؟؟ ام نسمع ايران تدخل بهذه الصفقات والاجتماعات الخاصة بسوريا)؟

فاي انسان عاقل يمتلك حرية بتفكيره لا يشرفه ان يكون تابعا ذيليا لايران.. يعلن الولاء بكل خيانة لنظامها الحاكم بطهران على العراق.. ويعلن بيعته لحاكم ايران وقائدها العام للقوات المسلحة خامنئي.. متى نتخلص من (صفويتهم).. التي يتعكزون عليها لفرض هيمنتهم على العراق.. ليعيش هؤلاء التوابع التناقض.. فعن اي وطنية يتحدثون بعد ذلك .. فاذا كان ذلك يعتبرونه وطنية؟؟ فالخيانة كيف تكون؟؟

لمتى تملئون قلوبكم حقدا للتشيع والشيعة.. بولاءكم للنظام الايراني.. نعم ومليار نعم انتم اعداء الشيعة والتشيع الحقيقيين.. فتمسخون المذهب الشيعي والتشيع.. بجعله ليس الولاء للامام علي وال بيته وللمهدي المنتظر عج.. فهذا لا يكفي لكم.. بل مسختموها بالولاء للخامنئي وخميني والولاء للنظام الحاكم بطهران ببدعة ولاية الفقيه الايرانية التي تريدون عبرها تشريع عودة الامبراطورية الفارسية على المنطقة.. (وهذا سبب رفض مرجعية النجف لبدعة ولاية الفقيه.. التي ادركت بان ايران تحاول ان تسرق المذهب وتمسخه لمصالحها القومية العليا وتختزله بنظام حاكم بطهران وليس بمذهب يسموا على كل المسميات الضيقة والانظمة الحاكمة).

ماذا قدمت ايران لارض الرافدين وشيعتهم، غير قطع (41) نهر عن العراق وخاصة روافد نهر دجلة.. كما تؤكد وزارة الموارد المالية العراقية.. ليضاف لمعاناة العراق من السدود التركية، كذلك ملئت ايران العراق بالمخدرات المهربة من اراضيها بشكل واسع، يؤكد تواطئ النظام الايراني لتمويل حرسها الثوري والمليشيات التابعة لها بالمنطقة،ـ دعم احزاب سياسية اسلامية فاسدة دعمتها طهران وبعضها اسستها بداخلها، وجعل العراق ساحة لتصفي ايران فيها حسابتها الدولي والاقليمية..

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واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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ومضة:

(ماذا قدمت ايران للعراق)؟ (مليشيات.. احزاب فاسدة.. جفاف انهره..المخدرات..وضع امني مزري)

سجاد تقي كاظم