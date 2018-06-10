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ما الفرق بين بكة و مكة

نعم  إن  هناك ثمة فرق بينهما وهذا ما  نرصده في دلالة  اللفظ   في كتاب الله  المجيد ،  وكذا نرصده  في لغة العرب ،  ولكن بعض أهل التراث قد  خالفوا   في ذلك  ،  من غير دليل سوى ذلك القياس الباطل والمظنة  ،  حينما  جعلوا  اللفظين بمعنى واحد  وهذا  منهم خطأٌ  بيَّن  ،  و في مقامنا  هذا   سنحاول  التدليل  على طبيعة الفرق  بينهما … أين   وكيف   ؟  ،   فوحدة المعاني  المُدعاة  قد وفدت  إلينا   وقد هيمنت على لغة الكتاب  المجيد  بفعل سطوة  الشعر ومريديه  ،  وقد  كان ذلك بفعل وأثر مضافات الخلفاء والسلاطين الذين وظفوا الشعر كوسيلة في الدعاية والإعلام     ،  مما  أثر  سلباً على لغة  الكتاب  المجيد وفهم معانيه ودلالاته   ،  ومن بين من تأثروا  بهذه  النزعة  [  الإمام  الشافعي  الفقيه  والشاعر ]  ،  وأثروا حين  أسترسل في الدمج  بين لغة النص ومقولات  أهل الشعر   ، مما  أنتج  في تراثنا  مفهوم   –  الترادف   –   ،  ذلك المفهوم الذي حّرَف الكثير من المعاني والدلالات و  جر  إلى إرتكاب الكثير من الأوهام   في الأحكام   و في  الموضوعات .
هذه  النزعة  الخاطئة  كان ضررها  في فهم  الكتاب المجيد ومعانيه  جليٌ وواضح   ،  وفي بحثنا  عن  معنى   –  بكة  و مكة –   تلمسنا  ذلك ووجدنا  كيف  تسنى لبعض التراثيين الدمج  بينهما  ليكون  معناهما   واحداً   ،  والحال  إنهما  صيغتان  مختلفتان  لفظاً   و معناً   ،  واللسان  العربي حين  تناول  تعريف  هاتين الكلمتين  أعطى لكل واحدة منهما معناً  معيناً  خاصاً   ،  ففي وصفه  لمعنى  –  بكة  –  قال    : –  إنها    لفظ  أصيل  ثنائي  المصدر  من   –  بك يبك بكة أي زاحم مزاحمة   –  والمزاحمة  صفة  دالة  على الكثرة أو من   ،  وبما إن الموصوف بها الناس  ، لذلك قال للناس في وصف واقع الحال    –      ،  وهكذا قال أبن منظور  :  –  وبك الرجل صاحبه يبكه بكاً  أي زاحمه    –  ،    قال أبن دريد هي  من  أفعال  الأضداد    ،   قال الزجاج  إن  : –   كل شيء   تراكب فقد تباك  –  : –   و تباك القوم  أي  تزاحموا  –   .
وفي الكتاب المجيد  وردت  الصيغة  كمبني  للمعلوم  للدلالة عن الشيء المحكي عنه  ،   ولم ترد بصيغة المبني   للمجهول أو للمتصور أو الذي سيكون في المستقبل  حتى يمكن ربطها في أماكن أخرى فلا تبادر هنا ولا توافق  من حيث البناء اللفظي    ،   ذلك  لأن  المولى  حين  وضعها  في سياقها الموضوعي كان يريد معناها  بحسب الوضع  الطبيعي  لها   ،  وهكذا يكون  كل لفظ  في  الكتاب  المجيد   دالا على معنى محدد مقصود يريده الله ويدعونا لتدبره  ،  ومن هنا يتبين  خطأ  قول القائل   : –  إن القرآن  حمال أوجه –  فالقرآن  لا يحتمل الوجوه المتعددة  إنما له وجه واحد  ،  دعانا لتدبره من خلال تأويله   ، ولذلك : –  [   لا يصح في  القرآن  أن  تقول ويقولون  ] –  إنما  الصحيح  هو قول واحد لمعنى واحد  ،   يكون  مُرادا من قبل الله  بذاته  لذاته  لا يتعدآه إلى غيره  ،  وأما ما نُسب إلى الإمام علي في هذا  الشأن  من الحوارية المزعومة  مع عبدالله بن عباس  بعد قضية  التحكيم  ، فليس  عندنا بشيء لسقوطها سنداً ودلالةً     .
  و نفي  الترادف  في   الكتاب المجيد  هذا المعنى  مقصود  وواجب تعميمه لكي يتسنى  للجميع  التعرف على كتاب الله  وفهم معانيه   ،  ومنع الترادف يكون  بجميع فصول الكتاب  وأبوابه    ، وهذا يعني   : –   إن الألفاظ  في الكتاب المجيد   إنما  وضعت لمعاني محددة وخاصة وذات دلالة معينة  لا تتعدها  إلى غيرها –    .
 فمثلا   لا  يصح   في الكتاب المجيد  : – [    أن نقول  إن   البيت الحرام  هو  المسجد الحرام    ، كما لا يصح القول  بإن  ذهب بمعنى  مشى  ،   و لا يصح أن نقول : –  إن جاء بمعنى أتى وهكذا … ]   ،  وهذه القاعدة تجري  في  الأفعال كما في الأسماء والصفات   :
وحينما   يقول الله : – [  إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ] – آل عمران 96 ..
هو لا يعني  أبداً  القول  :  –  إن بكة  هي   مكة   –  ولو أراد  ذلك  لذكره  من غير زيادة في اللفظ أو تحريف اللفظ ،   ثم إن للكتاب  لغة واحدة وحرف واحد  ولم ينزل  على أحرف  متعددة  تبعاً  لتعدد  لهجات العرب وقبائلهم   ،  ولو كان ماذكره بعض المفسرين في هذا المجال  صحيحاً لسادة الفوضى  وعم الإرتباك  كما هو حاصل لدى بعض التراثيين  ،   –   فأول بيت  –  لا يعني البيت  الحرام  ولا يعني الكعبة المشرفة ولا يعني المسجد الحرام    ،  ذلك لأن  –   لفظ البيت  هنا  يدل على المكان  الذي يستقر  به  الناس  ومع ضميمة  مباركاً وهدى  –  فيكون المُراد به  إعتباراً  مكاناً  خاصاً  للعبادة  في صيغتها المطلقة   ،  و بكة   كما هي في  النص  ليست  من أسماء مكة  ولا العكس  ،  ولا يكون ذلك  من أسمائها  لا  من باب العموم  ولا الخصوص  ، وأما  ما قيل  هي  عادة عربية في إستبدال الحروف  تمشياً  مع لهجات  العرب  وقبائلها  كما يدعي مدع ذلك  ،  فهذا  ليس صحيحاً  في لغة  الكتاب   –   ،  ذلك  لأن  الكلام في النص إنما  يتحدث عن [ البيت الأول ]  الذي وضعه الله للناس لكي يعبدوه فيه ويوحدوه  ولم يتحدث  عن  المسجد الأول ،  والبيت  أصله  ثلاثي  صحيح من بات  ،  ويعني  المكان الذي يأوي إليه الفرد أو الجماعة ويتخذوه سكناً    ، وأما  المسجد  فأصله  من سجد  الفعل  الثلاثي  المصدر  الدال  على مكان   السجود  ومواضعه   قال تعالى  : –  [ وإن المساجد لله فلاتدعوا مع الله أحدا ]  –  الجن 18   .
   ولفظ  –  وضع  –  بمعنى  جعل  أو صيَّر ،   ولا يكون الجعل منفصلاً عن الوضع الطبيعي لواقع الحال والمُراد به هنا  –  الناس –  ، الذين يُراد لهم أن يهتدوا  كجماعة  ولذلك  جعل لهم  هذا  –  البيت –  كمكان   للعبادة ،   وهذا  الوضع  كان بإعتبار ما يُراد  منهم فيه  ،  نقول إعتباري و ليس حقيقي   ، ودليلنا  قوله تعالى : – [  قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام … ] –  البقرة 144 ،  فالمتأمل لهذا النص  يشعر بأن  – المسجد الحرام  –  لم يكن قبلة الناس التي إليها يتوجهون ، وإنما وضع للمؤمنين بعد حالة التقلب التي عاشها النبي والرسول محمد  ،  والتحول يجب النظر إليه بإعتبار ماهو مُراد بحسب واقع الحال التي عاشها النبي ،   أي في  اللحظة  التي تم  فيها  التحول تم الوضع الجديد  أو الجعل الجديد  ، ونعود  لنقول : –   إنه  في الإعتبار العقلي ليس من الحكمة أن يوضع –  بيتاً  –  للعبادة  من غير وجود عُباد    ،  وهذه  العملية في المنطق الطبيعي  عبارة عن نسبة وتناسب .
  وأما دلالة النص  فهي  في مقام  وصف الحال الذي  كان  ،  والذي كان  مرتبطاً  بحاجة كان يدعوا لها الله   ، وحتى تتم على وجه أكمل  و صحيح   ،  كان يجب ان يكون للناس مكاناً يعبدون الله  فيه  فجُعل  هذا –  البيت –  بمثابة المكان  الذي يلبي  هذه الحاجة  ،  وهذه كما ترى  صيغة وصفية  وليست صيغة تقريرية  ثابتة   ،  هذا  الكلام الوصفي كان  مرتبطاً  بالحاجة الواقعية  التي كان يريدها  الناس  ،  فكان البيت  في المكان الذي سماه  –  بكة  –  وفي التعريف  فهو مكان مكتظ بالسكان ومزدحم  ،  [ وفي التاريخ  القديم  ليس  سوى  الحواضر  المعروفة  في العراق  والشام  ومصر  هي ما يصدق  عليها هذا الوصف  كالمدائن  ومدين  وأور  وبابل  وآشور  ]    ،  الحواضر  التي كانت تحتضن دعوة الأنبياء والرسل   ،  ولهذا  نقول  : –  لا يُعقل  أن يضع  البيت للناس  في مكة الخالية من  الناس والبشر  –    ،  وبحسب هذا المنطق  لا تكون  –  بكة  –  بمعنى  –  مكة –  ولا تصح صفة وموصوفاً  ولا دلالة و أسماً    ،  كما إن  –  البيت الأول  –  الذي وضع  للناس    ليس  هو  –  البيت  الحرام  –  ولا هو كذلك  –  الكعبة  المشرفة –   ،  فالبيت الحرام  التي قال  عنها الله : –  [رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ]  إبراهيم  37 ،  وبحسب الطبيعة والوضع لا يكون الوادي الذي لازرع فيه مكاناً  مأهولاً   ،  وبحسب  المدوناة  التاريخية  والرُقم   فإن  موضوعة التوحيد  وعبادة الإله  الواحد  لم تبتدأ  في –   مكة –  ،  إنما  كانت أولاً  في الحواضر التي ذكرناها   ،  فإبراهيم  النبي  ونوح  النبي  وتمام أنبياء بني إسرائيل  وعامة أنبياء الملل الأخرى  كانت  هناك  ،  نعم  حصلت  نقلة  بحسب الكتاب المجيد  عمل عليها إبراهيم  النبي  حين أسكن من ذريته  بواد غير ذي زرع  ،  هذه النقلة جاءت لا حقاً  بحسب موضوعة العبادة  لله  والتوحيد  ،  وجدلياً  يكون  مفهوم رفع  القواعد  من البيت  يكون رفعاً لا حقاً بعد  أن كثر الناس وأزدحموا  –  والقواعد هم من يتخذون من البيت  مكاناً  للتلهي ،  مُشكلين حاجزاً يمنع العُباد من أداء وظائفهم  ، والقواعد كناية عن هؤلاء الرجال والنساء    ،  قال تعالى : –  [ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ]  127 البقرة  ، –  فإبراهيم  النبي  يرفع القواعد من البيت  وليس  للبيت  –  ،  وذلك  لا يعني  العمارة والبناء  كما توهم غير واحد في ذلك   ،   والنص  مورد البحث  في آل عمران  يتحدث عن أول بيت وضع للناس ،  وفي صورة تقريبية  قال إن فيه  : –  [   فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ …. ]  –  97 آل عمران –  ،  فإبراهيم  النبي أقام في المكان الذي كان أول بيت وضع للناس ،  وبقرينة أول فيكون هذا البيت سابق لوجود إبراهيم نفسه ، إنما أقام إبراهيم في بكة التي فيها –  أول بيت –  ، وبحسب الملازمة التاريخية والدينية  يكون البيت مرتبطاً  بما يعمره من الناس ،  وبمفهوم التقابل يكون –  البيت الحرام –  هو ليس –  أول بيت –  وضع  للناس ،  بل جاء الوضع لا حقاً  بحسب مفهوم قوله فلنولينك  ،  ثم إن الصحيح    بحسب المدوناة التاريخية القديمة  ،  ان المكان الذي عاش فيه ابراهيم أتخذه الناس مصلى وموضعا لعبادة الرحمن بعد ان دعاهم ودلهم ابراهيم على ذلك .
 فإن  قيل : – فأين موضع قوله تعالى : –  [ ولله على الناس حج البيت ..]  من هذا ؟    .
 قلنا  : –   إن الكلام  هنا يفيد  المغايرة   ،  خاصةً  بلحاظ  وجود  حرف  العطف ، أعني  إن هناك  شقين  من الكلام  الأول  منه  : –   ويقرأ  في  قوله تعالى –  إن أول بيت وضع للناس –  ،   والثاني نقرئه  في   قوله  تعالى :  –  ولله  على الناس  حج البيت –   ،
ولكل من هذين الشقين دلالته الخاصة  ،   ففي الأول كان الكلام عن مطلق العبادة ، وفي الثاني كان الكلام عن جزئية منها وهو الحج  ، [   والحج ومناسكه أرتبط بفعل إبراهيم النبي وماقام به    ،  وجرت على أثره  تباعاً الحنيفية  ]   .
قال أهل العلم  : –  إن  النقلة   التي حدثت  مع إبراهيم  النبي  أرتبطت  بتطور مفهوم العبادة  نفسه  لدى الناس  –   ،  كما  وقد تبلورت  الصيغة النهائية  للحج  مع النبي محمد  .
 
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ولكن ماذا عن مكة  ؟  وكيف جاء  ذكرها في الكتاب المجيد ؟ 
لم تذكر مكة في الكتاب المجيد إلاَّ  مرة واحدة وكانت على النحو  التالي  ،  قال تعالى   : – [   وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا   ]   ،   الفتح  24 –  ،   وفي هذا النص  نلتقي  بمراتب  عده  أولها  معنى –  كف  –  والمُراد  منه  ،  وثانيها  معنى –  أيديهم عنكم  وأيديكم  عنهم  –  والمُراد  منه  ،  وثالثها  معنى –  ببطن مكة –    .
وفعل  –  كف –  فعل ثنائي صحيح  ومعناه  منع أو صد أو صرف  ،  والفعل يتضمن المن من الغير ،  وفي هذا النص يكون المن من الله  ، أي إنه هو من صرف ومنع الإعتداء أو الإقتتال  ،  بوجود القرينة الظاهرة في قوله – أيديهم عنكم وأيديكم عنكم – ،  يعني إن الله صرف عنكم القتال والإشتباك مع العدو  ، ولأن لهذا الدفع والصرف محل ومكان قال إنه في –  بطن مكة –  ، ولم يقل في –  مكة –  وكذلك لم يقل في المسجد الحرام ولا في الكعبة ،  وفي هذا نحن أمام مفردتين الأولى هي مكة  إنما ما نريده  هو التعرف  على  معنى  لفظ  –  مكة —  وما سبقها  أعني –  بطن  مكة  –   ،  فنحن إذن  أمام مفردتين  الأولى  هي  (  مكة )  –  وماذا  تعنى وماهي حدودها ؟   والمفردة  الثانية  هي  –  (   بطن مكة )  – وماذا تعني لغةً  وحقيقةً ؟     ،  ففي التعريف  المعجمي  المتداول  جاءت    مكة  من –  المك –  وهو  المكان الجدب  الذي يحت  حتا   ،  قال  أبن فارس  في المقاييس   : – [    –  مَكَّ  –  يمك  مكة   ،  هو  من –  الميم  والكاف –     وهذا أصل  ثنائي  صحيح  للكلمة  ، والذي –   يَدُلُّ عَلَى انْتِقَاءِ الْعَظْمِ   –   ،  فيقال  : تَمَكَّكَتِ الْعَظْمُ     ،  أي  أَخْرَجَتْ مُخَّهُ  ، وَامْتَكَّ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ   :   شَرِبَهُ ….   ]  –  ،  ووفق هذا التعريف  تكون  اللفظة   دالة على الشيء الذي يكون  جافاً و ناشفاً  ، و فيه إمارات التصحر  بادية   ،  واضحة  ،  حتى إن الله لما ذكر المسجد الحرام الذي هو في مكة قال في وصفه بلسان إبراهيم النبي  : –  [  رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ]  37  إبراهيم  –  أي إنه يقع في منطقة صحراوية قاحلة لا ماء فيها ولا زرع يجعل من الحياة ممكنة فيها  .  .
 وأما قوله    :-   ببطن مكة  –   البطن  لغةً  تعني الجوف  أو الشيء المتوسط   ،  وقولنا  –  الشيء المتوسط –  قول  مجازي يناسب المعنى الدارج في ألسن الناس    ،  و ذكره  مسنداً  للدلالة على المسند إليه   ، قال الراغب  في المفردات  : – البطن أسفل الجسم  –  ،   وهذا بلحاظ ما عليه عامة الحيوانات  من حال    ،  والبطن  بتعريف  أبن خالويه   :  –  هو لفظ  مضاف   إلى المكان وفي هذه الحالة  يُراد به وسطه  –   أي وسط المكان   ، ولهذا قال بعض المعاصرين    : –  البطن هو  المركز  –  لأهميته   !!!  …
  ولا بد  لنا  من القول إن    – بطن  مكة  –  لا  الكعبة  ولا   المسجد  الحرام –  ،  وهذا القول  بينه  النص 24 من سورة الفتح   حين قال    : – (  وهو الذي كف أيديهم عنكم  وأيديكم عنهم  )  –   ،  فكف الأذى وقع من جهة التاريخ في منطقة الحديبية والتي إليها يُنسب – الصلح المعروف –  والذي يشير إليه النص المذكور ، وهذه القرينة الحالية تدل على أن المُراد بها ليس المسجد الحرام   ،  والذي لم  يقع فيه  أي  إشتباك  بين المسلمين  وغيرهم  في عهد النبي محمد  كما قلنا   .
   ولو تأملنا  صيغة   –  كف    –  وجملة   : –  [  ايديهم  عنكم  وأيديكم  عنهم ]  ،  نعلم إنه  لم يحصل  بين المسلمين والمشركين في عهد النبي محمد  في – المسجد الحرام –  قتال البته  ،  وما أشار إليه  النص 24  من سورة الفتح  فقد حصل    –  ببطن مكة –   التي هي كما قلنا منطقة الحديبية  ،  وهي المكان  الذي تم  التوقيع  فيه  على إتفاقية الهدنة  بين النبي ومشركي قريش    ،  والحديبية  هي منطقة   تقع  على الطريق بين  مكة  وجدة  ، وهي إلى مكة أقرب وهي متوسطة بين الحل والحرم   ، ولا بد  أن نشير إلى إن حرف الباء في –  ببطن مكة  –   متعلق  بفعل كف  ،  ويعني إن الكف  قد  حصل في بطن مكة   وليس في  المسجد  أو توابعه   .
  قال  أهل العلم  لذلك  جاءت   جملة  – [ من بعد أن  أظفركم  عليهم ]  –  تابعة في مقام التقرير  للحال   ،  والظفر  أعم  في الدلالة  من النصر  ، لأن فيه  تضمن حصول الفتح  من غير قتال      ،   قال صاحب عمدة الأصول : – والظفر  يكون  بمعنى  الفوز  حينما  نحصل  على المطلوب   من غير قتال  –   ،  ومن هنا  عَّد   أهل الميزان : –  الفوز بالمطلوب  من غير قتال مطلوب بذاته لأنه يُغنينا عن الدماء والدمار  –  .
ونقول   :  – والفوز بالمطلوب من غير قتال  إنما  يهيء القاعدة  التي من خلالها يتم  إبلاغ  الرسالة  ونشر  الدعوة  من غير  معوقات  –   ،  وهذا  ما حصل  للنبي  بالفعل من خلال  الصلح  ، و الذي به   أُتيح  له  أن يُبلغ رسالته  من غير خوف  ،  بل  و خلق لدى  الجماعة المؤمنة  زوح جديدة  مكنتهم  من إداء رسالتهم  وبث دعوتهم بين القبائل من غير مزاحمة  ..
وللتذكير فقط نقول : – إن مكة أسم عام يطلق على  كل هذه المنطقة التي تضم الحديبية والمسجد الحرام  ،  وقد  جاء  وصفها في الكتاب المجيد  على أنها  –  أم القرى  والبلد  الأمين  ،  وهذا يفهم من السياق  كصفة  لموصوف معلوم  كما في قوله على هذا النحو
قال تعالى : –  [  … وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا  ] – الأنعام 92  –  .
 وفي سورة التين قال : – [  …وهذا البلد الأمين  ..]  –  التين 3  .
و من هنا يتبين إن مكة هي عنوان عام لمطلق المكان ، وأما المسجد الحرام فهو جزء منها أو فيها ، والمسجد الحرام أُقيم بواد غير ذي زرع بحسب الوصف التالي : – [   رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ  ….   ] إبراهيم  37  –  .
وخلاصة الكلام : – وما تبين لنا من خلال البحث في لغة الكتاب ودلالته ، إن بكة هي ليست مكة  وإنهما مكانيين مختلفين وفي بلدين مختلفين في عصرنا هذا ، وإنما جعلت مكة ومسجدها قبلة للناس بعد ذلك التحول الذي حصل لغاية معلومة  …
 
آية الله الشيخ إياد الركابي
24 – من رمضان 1439 هجرية  

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