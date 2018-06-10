متظاهرو ميسان ينهون احتجاجهم.. ما هي مطالبهم؟

كشف احد منظمي تظاهرة محافظة ميسان، اليوم السبت، عن انهاء تظاهرتهم بعد تسليمهم جملة من المطالب الى المعنيين في المحافظة.

وقال حسنين المنشد “سلمنا مطالبنا الى ممثل قائد شرطة محافظة ميسان بعد تعذر خروج المحافظ الى المتظاهرين”.

واضاف ان “المطالب تتلخص بتفعيل دور القضاء لحل النزاعات العشائرية وعدم تدخل مجلس المحافظة بعمل القوات الامنية، والذي يفضي الى تأزم الصراعات بين العشائر وبسط نفوذها، ناهيك عن ضرورة ارتباط قائد شرطة المحافظة بوزارة الداخلية”.

ونوه الى ان “من مطالبنا أيضاً، تشريع قوانين للحفاظ على مدنية المحافظة”، مبيناً ان “اعداد المتظاهرين كانت تتراوح بين 150 الى 200 شخص من الناشطين المدنيين”.