(محدّث) انفجارين قويين في منبج

أفاد نشطاء من مدينة منبج السورية، شمال شرق حلب، بسماع دوي انفجارين قويين، مع إطلاق نار كثيف، بعد منتصف ليلة السبت / الأحد.

وقالت مصادر من المدينة، أن الانفجارين وقعا في حي الجزيرة، تلا ذلك سماع إطلاق نار كثيف.

فيما ذكرت مصادرأخرى، أن أحد التفجيرين جرى بعبوة ناسفة استهدفت ساحة وسط المدينة، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، وآخر قرب المشفى الوطني، وفق معلومات أولية.

بدوره أعلن المجلس العسكري لمنبج في بيان مقتضب عبر ‹فيس بوك›، ، عن «انفجار عبوة ناسفة في الساحة العامة وسط المدنية»، مضيفاً أن «المعلومات الأولية تشير إلى جرح مدني إلى جانب إصابات خفيفة».

وأردف المجلس، أن الانفجار الأول تزامن مع انفجار لغم بنفس التوقيت أمام مشفى الفرات.

ولم يتسن التوصل لتفاصيل دقيقة حتى لحظة نشر الخبر.