مفوضية الانتخابات تعلن استدلالها على الاوراق “المحشوة والباطلة”

اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران يوم السبت ان اوراق الاقتراع الباطلة او المحشوة استدلت عليها المفوضية من خلال اجراءاتها والبرامجيات المتقدمة التي عملت عليها في انتخابات مجلس النواب في 12 من شهر أيار الماضي.

وقال البدران في بيان اليوم، ان “المفوضية قامت باستبعاد نتائج تلك الاوراق مقدما ولم يتم اضافتها الى النتائج المعلنة وان عملية الاستدلال على تلك الاوراق دليل على رصانة اجراءاتها ودقتها في العمل للحد من التلاعب والتزوير”.

واشار الى “تشكيل لجان تحقيقية من قبل المفوضية على الموظفين العاملين بتلك المحطات التي وجدت فيها تلك الحالات من اوراق الاقتراع وسيتم اصداد عقوبات ادارية بحقهم فضلا عن احالة عدد كبير منهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.

ولفت البدران الى ان “المفوضية سلمت شريط النتائج الذي يوضح فيه عدد اوراق الاقتراع المقبولة والمرفوضة فضلا عن صور من اوراق الاقتراع المختلفة ( الصحيحة والباطلة والمحشوة ) الى جميع وكلاء الاحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية وان الاجراءات التي تم اتخاذها قد قطعت الطريق امام محاولات التلاعب والتزوير بارادة الناخب وهذا يعد احد ايجابيات استخدام الاجهزة الالكترونية الحديثة”.