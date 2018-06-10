ميسي يلمح لاعتزال اللعب دولياً بعد كأس العالم

أكد البرغوث الأرجنتيني، ليونيل ميسي وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، أن مصيره بالبقاء باللعب مع منتخب بلاده يرتبط بما ستؤول إليه الأحداث في كأس العالم روسيا 2018.

ويقام كأس العالم في 14 يونيو/حزيران الجاري إلى 15 يوليو/تموز المقبل في روسيا، وتقع الأرجنتين في المجموعة الرابعة رفقة كل من نيجيريا وأيسلندا وكرواتيا.

وكان ميسي اعتزل اللعب الدولي بعد إهدار واحدة من ركلات الترجيح في نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي عام 2016، ليخسر بلده رابع نهائي بطولة كبرى في تسع سنوات.

ووفقا لما نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن الأسطورة الأرجنتينية قال: “استمراري للعب مع الأرجنتين يعتمد على كأس العالم في روسيا، بعدها سأحدد مصيري مع المنتخب”.

وتابع ميسي “لقد كان عاما عظيما حققنا فيه الثنائية المحلية مع برشلونة، صحيح أننا أخفقنا في الأبطال لكن لا يجب أن نغفل عن مستوى الفريق طيلة الموسم، لم نخسر سوى ثلاث مباريات ولسوء حظنا خسرنا في البطولة الأكثر إثارة”.

وأضاف البرغوث “كنا نرغب في تحقيق دوري الأبطال خلال السنوات الأخيرة، لكننا دائمًا نخرج من الدور ربع النهائي وفي المرة الأخيرة تقدمنا {4-1} ثم خسرنا وهذا ما جعل الخروج أسوأ بسبب الطريقة التي ودعنا بها”.

وعند سؤاله عما إذا كان شاهد نهائي دوري أبطال أوروبا أم لا قال “لا، ليس لأنني لم أرغب في رؤيته ولكن لأننا كنا في الأرجنتين والتوقيت الزمني يختلف كثيرًا، لكني شاهدت الملخص، أريد الفوز كلاعب لبرشلونة وما تفعله الفرق الأخرى لا يهمني، لكن عندما لا يكون فريقي في المنافسة لا أريد أن يفوز المنافس الأبرز”.

وحول إمكانية انضمام أنطوان جريزمان لبرشلونة قال “يجب علينا أن نحصل على أفضل اللاعبين للفوز بالأبطال مرة أخرى وجريزمان هو واحد منهم، سأكون سعيدًا في حال قدومه”.انتهى