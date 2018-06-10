نيجيرفان البارزاني والسفير الأمريكي يتباحثان حول العملية السياسية في العراق

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، والسفير الأمريكي، دوغلاس سيليمان على توحيد الكلمة بين جميع الأطراف لإنجاح العملية السياسية في العراق.

وأفاد الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، في بيان بأنه “استقبل السيد نيجيرفان البارزاني، رئيس وزراء اقليم كوردستان، مساء اليوم، السبت 9 حزيران 2018، السادة دوغلاس سيليمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، وكين غروس القنصل الأمريكي في أربيل، ووفداً مرافقاً لهما”.

وبحسب البيان فقد “سلط الوفد الضيف، خلال لقاء، الضوء على آخر مستجدات عملية الانتخابات، والقرارات التي صدرت عن مجلس النواب العراقي بشأن نتائج الانتخابات. وبهذا الخصوص أكد الجانبان على توحيد الكلمة بين جميع الأطراف لإنجاح العملية السياسية في العراق، وعبرا عن الأمل في حل المشاكل التي استجدت، لكي لا تشكل عقبة في طريق تشكيل حكومة عراقية جديدة”.

ووأوضح البيان أنه “في هذا السياق، جدد السيد رئيس وزراء اقليم كوردستان التأكيد على أن حكومة اقليم كوردستان والأطراف السياسية تعمل من أجل المشاركة الموحدة والجادة في الحكومة العراقية القادمة، بما يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق”.

واختتم البيان بالقول: “كان تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بالوضع في المنطقة، موضوع الحديث في جانب آخر من اللقاء”.