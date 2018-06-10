واشنطن تجدد دعهما للبيشمركة وبارزاني يحدد موقفه من الغاء التصويت الخاص بكوردستان

أعرب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، عن رفضه محاولات إلغاء التصويت الخاص في كوردستان، عاداً الخطوة محاولة سياسية لمعاداة كوردستان.

واستقبل مسرور بارزاني اليوم الجنرال برادلي بيكر مسؤول مكتب التنسيق الأمني للسفارة الأمريكية في العراق، والذي قام بزيارة كوردستان بمناسبة انتهاء مهام عمله ولتعريف نائبه الجنرال شون جينكيس بالجهات المعنية في إقليم كوردستان.

و‎جرى في اللقاء بحث البرنامج طويل الأمد المتعلق بتدريب وتأهيل وتوفير المستلزمات العسكرية لقوات البيشمركة.

كما جرى الحديث عن الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في 12 من أيار الماضي، وبهذا الصدد أشار بارزاني إلى أهمية تشكيل تحالف كوردستاني يضم جميع مكونات كوردستان، مشيراً الى أن وجود كتلة متحالفة لكوردستان سيضمن قدرة أكبر في الدفاع عن حقوق إقليم كوردستان وشعبه.

‎وحول قانون مجلس النواب العراقي المتعلق بنتائج الانتخابات، نوه الى أن إقليم كوردستان لا يمانع إجراء العد والفرز اليدوي لأوراق الناخبين، معرباً عن استنكاره لإلغاء التصويت الخاص في كوردستان، وعاداً هذه الخطوة محاولة سياسية لمعاداة كوردستان.

‎كما جرى خلال محور آخر من اللقاء بحث برامج الاصلاحات وإعادة الهيكلة في وزارة شؤون البيشمركة، فيما أعلن الجنرال بيكر أن مكتب التنسيق سيستمر في توفير الدعم وتأمين حصة عادلة من المساعدات لقوات البيشمركة ضمن الإطار الاستراتيجي للأمن الإقليمي والاشراف على برامجهم.