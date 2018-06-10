وجبات صحية للسحور: خبز الزيتون

المكونات :

•3 أكواب طحين .

•1 ونصف كوب زيتون أسود ومجفف من الماء جيداً مع العمل على فرمه .

•3/4 معلقة خميرة .

•1 ونصف كوب ماء .

•معلقة كبيرة من إكليل الجبل المفروم .

خطوات تحضير العجين :

•قومي بخلط الطحين والخميرة .

•ضيفي الزيتون المفروم وإكليل الجبل المفروم .

•ضيفي الماء بالتدريج مع تقليب العجين .

•غطي العجين وتركه حتى يرتاح ويتضاعف حجمه .

•جهزي سطح العجن مع طي العجين عدة مرات .

•في حالة إذا كان العجين لزج ضيفي المزيد من الطحين .

•شكلي العجين على هيئة كرات وضعيه علي صينية الخبز وتغطيته لمدة ساعتين .

•إتركي العجين حتي يختمر .

•ضعي العجين على صينة الخبز وضعيه في الفرن حتي تصبح أطرافه ذهبية اللون .

•أخرجي الخبز من الفرن وإتركيه حتي يبرد قبل تناوله .