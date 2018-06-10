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وجبات صحية للسحور: خبز الزيتون

المكونات :
•3 أكواب طحين .
•1 ونصف كوب زيتون أسود ومجفف من الماء جيداً مع العمل على فرمه .
•3/4 معلقة خميرة .
•1 ونصف كوب ماء .
•معلقة كبيرة من إكليل الجبل المفروم .

خطوات تحضير العجين :
•قومي بخلط الطحين والخميرة .
•ضيفي الزيتون المفروم وإكليل الجبل المفروم .
•ضيفي الماء بالتدريج مع تقليب العجين .
•غطي العجين وتركه حتى يرتاح ويتضاعف حجمه .
•جهزي سطح العجن مع طي العجين عدة مرات .
•في حالة إذا كان العجين لزج ضيفي المزيد من الطحين .
•شكلي العجين على هيئة كرات وضعيه علي صينية الخبز وتغطيته لمدة ساعتين .
•إتركي العجين حتي يختمر .
•ضعي العجين على صينة الخبز وضعيه في الفرن حتي تصبح أطرافه ذهبية اللون .
•أخرجي الخبز من الفرن وإتركيه حتي يبرد قبل تناوله .

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