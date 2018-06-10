وزارة الكهرباء: نسعى لتجهيز البصرة بـ 20 ساعة يوميا على اقل تقدير

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، استمرار مساعيها الرامية لتجهيز محافظة البصرة بـ 20 ساعة يوميا من الطاقة الكهربائية على اقل تقدير، خاصة وان المحافظة لها خصوصية في فصل الصيف نسبة الى المحافظات الاخرى.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع عبد الحمزة هادي ان وزارة الكهرباء عاكفة على ادامة المنظومة الكهربائية والحفاظ على مستويات الانتاج الا ان برامج الصيانات وتاخر التخصيصات المالية حال دون الوصول الى نسبة الانتاج التي وعدت المواطنين بها في اوقات سابقة.

ودعا هادي مواطني محافظة البصرة الى التعاون مع وزارة الكهرباء من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة في وقت حمل الذروة.

واشار هادي الى ان انتاج محافظة البصرة وصل الى 3 الاف ميكاواط ولم يقل عن الفين و 600 ميكا واط في اسوء الظروف، مشيرا الى ان ذلك التجهيز يمكن البصرة من الحصول على 20 ساعة تشغيل يوميا.

وتابع هادي ان انتاج الطاقة الكهربائية وصل يوم امس الى 15 الف و 400 ميكاواط قبل انتهاء موسم الصيانات، مشيرا الى ان ذلك الانتاج يعتبر مرتفعا نسبة للانتاج المتحقق في نفس الوقت من الاعوام الماضية.

وتوقع هادي الوصول الى يتجاوز انتاج الطاقة الـ 16 الف ميكاواط في وقت الذروة بحلول نهاية الشهر الحالي.