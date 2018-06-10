وفاة شاب غرقا في سد دهوك

توفي شاب غرقا يوم السبت في سد دهوك فيما استطاعت فرق الإنقاذ من انتشال جثته.

وذكر بيان صادر عن الدفاع المدني في دهوك انه اليوم السبت المصادف 9/6/2018 وتحديدا في الساعة 1:30 غرق شاب يدعى (ع. س. ع) من أهالي المحافظة اثناء سباحته وسط مياه سد دهوك.

وأضاف البيان ان الفرق الغواصة التابعة للدفاع المدني في دهوك تمكنت من انتشال جثة الشاب من وسط المياه.

ونقل البيان عن احد عناصر فرق الإنقاذ قوله ان الشاب يتراوح عمره ما بين 18 – 19 عاما ذهب مع رفاقه للسباحة في مياه السد وبسبب عدم اتقانه للسباحة قد غرق، مبينا ان رفاقه حاولوا إنقاذه الا انهم لم يفلحوا.