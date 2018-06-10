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وقفة صراحة : حتى أنت يا بروتس المفوضية للانتخابات ؟!!

بقلم مهدي قاسم

كنا نعرف و نعلم بأنه كان للحصار الاقتصادي الجائر الذي فُرض على الشعب العراقي في عهد النظام السابق دوره التأسيسي في خلق أرضية واسعة للفساد الإداري و المالي ، لينتشر ــ شيئا فشيئا ــ على نطاق واسع ليشمل حتى قطاع التعليم و الجيش ناهيك عن باقي دوائر ومؤسسات الدولة الأخرى ..

غير أننا ما كنا نعلم بأن هذا الفساد قد انتشر إلى هذا الحد الكبير و المذهل و الصاعق فعلا ، بحيث أصبح يشبه مرض سرطان في انتشاره الواسع و الأبعد طولا ، ليشمل كل أطراف جسد المجتمع العراقي ناخرا مشوها ومبقعا و بتآكل سريع و شنيع ، خاصة بعد انهيار النظام السابق و حتى الآن ..

إذ ما أن استلم أحدهم منصبا أو موقعا سياسيا يؤهله على القيام بفساد وظيفي أو مالي حتى أقدم على ذلك سريعا و عاجلا و بروح جشعة وضيعة ، بهدف حصول على مال وفير..

حتى بتنا نستغرب في العراق إذا ما شّذ وزير أو نائب أو زعيم سياسي عن ذلك و بقي شريفا و مخلصا لوظيفته و كذلك لشرفه المهني ..

بينما في مجتمعات متمدنة و مفتوحة و نزيهة نوعا ما يكون العكس هو الصحيح ..

فالمسؤول أو السياسي الفاسد هو الذي يثير استغراب واستهجان و ازدراء المجتمع الذي غالبيته تحترم القانون و تنبذ الفساد و الفاسدين في تلك البلدان ذات الشفافية القانونية والنزاهة الضميرية ..

نقول كل هذا ، لأن ما من شريحة من شرائح المجتمع العراقي إلا أن بعضا من أفرادها متورطة بالفساد :

ـــ فكم نواب رؤساء و زعماء أحزاب و من وزراء ووكلاء ومدراء عامين ونواب و مدراء مصارف و رؤوساء مجالس محافظات وأعضاء بلديات و قادة جيش و شرطة و استخبارات و الأطباء في المستشفيات العامة و الخاصة و أصحاب صيدليات الذين يبيعون أدوية فاسدة و موظفين مسؤولين عن معاملات المراجعين في دوائر الدولة انتهاء بعمال التنظيف* عموما ومفتشي جمارك حدود ومفتشين عامين في وزارات ووو..والخ .. قد ضُبطوا متلبسين بالفساد غارقين في مستنقعه الآسن ؟!..

طبعا ما من جديد في كل ما كتبناه أعلاه ، فهو معروف لكل قاص و دان …

باستثناء ما لم نضفه حتى الآن إلى هذا الفساد السرطاني من بعض مفوضي اللجنة الانتخابية و عن شراء و بيع صناديق تصويت في الداخل و الخارج على حد سواء..

بحيث أن رئيس الحكومة قد منع بعضهم من مغادرة العراق ريثما تنتهي التحقيقات من مسألة تزوير الانتخابات ..

حتى كدنا نصيح :

ـــ حتى يا بروتس ؟! ..

حتى أنتم أيضا يا موظفي مفوضية لجنة الانتخابات …

وهو الأمر الذي يشير إلى أنه كم أصبحت أوصال وأكتاف المجتمع مثقلة بأطيان الفساد و أوحاله الآسنة و الكريهة ..

طبعا ……

دون أن نقصد التعميم على كل المجتمع ..

* نقول حتى عمال التنظيف لأنهم بعضهم يرفض نقل أكياس النفايات ما لم يستلم مبلغا من المال مقابل ذلك ، بالرغم من أنه يقبض راتبا شهريا من جراء عمله ..

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