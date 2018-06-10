Posted on by

يَا ابْنَةَ الْحُبْ

يَا ابْنَةَ الْحُبْ
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم و الشاعرة الْمُبْدِعَةْ عبير الماغوط
{1} قَلْبِي
الشاعرة الْمُبْدِعَةْ عبير الماغوط
قلبي
قلبي متى تفرد جناحيك
وتطير في سمائك الزرقاء؟…..
ﺗﺮﻧﻮﻋﻴﻨﻚ ﺳﻬﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ….
ﺗﺘﺮﺍﻗﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻐﻤﺎﺕ ﻋﺼﺎﻓﻴﺮ … ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺣﻤﺮﺍﺀ …
ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻣﻌﺼﻤﻴﻚ؟؟؟
ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﺎﺗﺰﺍﻝ ﺻﻐﻴﺮﺓ ..
ﻣﻨﻌﻬﺎﻫﺒﻮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺢ … ﻭﺗﻘﺎﺫﻑ ﻧﺎﺋﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻫﺮ
ﻭﻏﻀﺔ ﻃﺮﻳﺔ ﻛﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻚ ….
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺭﺿﻚ ﻣﻠﺖ ﺭﻗﺼﻬﺎ،ﺃﻣﺎﻡ
ﺷﻤﺲ ﺃﺷﻌﻠﺘﻬﺎ ﺷﻐﻔﺎ …. ﺃﻣﺎﺃﺩﻑﺀ
ﻭﻫﺠﻬﺎﺳﺎﻋﺪﻳﻚ؟؟؟؟
ﻟﺘﻨﺘﻔﺾ ﻳﺎﺻﻐﻴﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻬﻢ

ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻗﺮﺹ ﺍﻟﺸﻤﺲ،ﻭﺗﻐﺰﻭ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﻣﻘﻠﺘﻴﻚ؟؟؟
ﻃﺮ …… ﺣﻠﻖ ….. ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ .. ﻻﻭﻗﺖ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪﻳﻚ …
ﺍﻓﺮﺩ ﺟﻨﺎﺣﻴﻚ ﻭﺍﺟﻤﻊ ﻋﺒﻴﺮﺍﻟﺰﻫﺮ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ…
الشاعرة الْمُبْدِعَةْ عبير الماغوط
{2} تُنْشِدُ النَّصْرَ نَزِيلاً مِنْ عُلَاهْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم
1- قَلْبِيَ الْغَضَّ وَلَحْنِي آسِرٌ=كَيْفَ يَمْضِي الصَّبُ لَا أُلْفِي جَفَاهْ
2- رِمْشُهَا السَّاجِرُ أَهْدَى مُقْلَتِي=عَنْدَلِيبَ الْحُبِّ فِي عَزِّ صِبَاهْ
3- قَدْ سَبَانِي وَاحْتَوَانِي فَجْأَةً=وَرَمَاني فِي طَرِيقٍ لَا أَرَاهْ
4- يَا ابْنَةَ الْحُبِّ طَرِيقِي بَلْسَمٌ=يُبْرِئُ الْجُرْحَ عَلَى أَيِّ اتِّجَاهْ
5- قَرِّبِي مِنِّي وَشُدِّي خُطْوَةً=نَحْوَ قَلْبِ الْقُدْسِ قَدْ طَالَ عَزَاهْ
6- فَانْحِتِي لِي صَخْرَةً فَوْقَ الدُّجَى=أَسْتَحِثُّ الْفَجْرَ يَعْدُو فِي مَدَاهْ
7- وَأَرِينِي طِفْلَةً مِعْطَاءَةً=تُنْشِدُ النَّصْرَ نَزِيلاً مِنْ عُلَاهْ
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم
mohsinabdraboh@ymail.com mohsinabdrabo@yahoo.com

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close