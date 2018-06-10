يَا ابْنَةَ الْحُبْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم و الشاعرة الْمُبْدِعَةْ عبير الماغوط

{1} قَلْبِي

الشاعرة الْمُبْدِعَةْ عبير الماغوط

قلبي

قلبي متى تفرد جناحيك

وتطير في سمائك الزرقاء؟…..

ﺗﺮﻧﻮﻋﻴﻨﻚ ﺳﻬﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ….

ﺗﺘﺮﺍﻗﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻐﻤﺎﺕ ﻋﺼﺎﻓﻴﺮ … ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺣﻤﺮﺍﺀ …

ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻣﻌﺼﻤﻴﻚ؟؟؟

ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﺎﺗﺰﺍﻝ ﺻﻐﻴﺮﺓ ..

ﻣﻨﻌﻬﺎﻫﺒﻮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺢ … ﻭﺗﻘﺎﺫﻑ ﻧﺎﺋﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻫﺮ

ﻭﻏﻀﺔ ﻃﺮﻳﺔ ﻛﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻚ ….

ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺭﺿﻚ ﻣﻠﺖ ﺭﻗﺼﻬﺎ،ﺃﻣﺎﻡ

ﺷﻤﺲ ﺃﺷﻌﻠﺘﻬﺎ ﺷﻐﻔﺎ …. ﺃﻣﺎﺃﺩﻑﺀ

ﻭﻫﺠﻬﺎﺳﺎﻋﺪﻳﻚ؟؟؟؟

ﻟﺘﻨﺘﻔﺾ ﻳﺎﺻﻐﻴﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻬﻢ

ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻗﺮﺹ ﺍﻟﺸﻤﺲ،ﻭﺗﻐﺰﻭ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﻣﻘﻠﺘﻴﻚ؟؟؟

ﻃﺮ …… ﺣﻠﻖ ….. ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ .. ﻻﻭﻗﺖ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪﻳﻚ …

ﺍﻓﺮﺩ ﺟﻨﺎﺣﻴﻚ ﻭﺍﺟﻤﻊ ﻋﺒﻴﺮﺍﻟﺰﻫﺮ

ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ…

الشاعرة الْمُبْدِعَةْ عبير الماغوط

{2} تُنْشِدُ النَّصْرَ نَزِيلاً مِنْ عُلَاهْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

1- قَلْبِيَ الْغَضَّ وَلَحْنِي آسِرٌ=كَيْفَ يَمْضِي الصَّبُ لَا أُلْفِي جَفَاهْ

2- رِمْشُهَا السَّاجِرُ أَهْدَى مُقْلَتِي=عَنْدَلِيبَ الْحُبِّ فِي عَزِّ صِبَاهْ

3- قَدْ سَبَانِي وَاحْتَوَانِي فَجْأَةً=وَرَمَاني فِي طَرِيقٍ لَا أَرَاهْ

4- يَا ابْنَةَ الْحُبِّ طَرِيقِي بَلْسَمٌ=يُبْرِئُ الْجُرْحَ عَلَى أَيِّ اتِّجَاهْ

5- قَرِّبِي مِنِّي وَشُدِّي خُطْوَةً=نَحْوَ قَلْبِ الْقُدْسِ قَدْ طَالَ عَزَاهْ

6- فَانْحِتِي لِي صَخْرَةً فَوْقَ الدُّجَى=أَسْتَحِثُّ الْفَجْرَ يَعْدُو فِي مَدَاهْ

7- وَأَرِينِي طِفْلَةً مِعْطَاءَةً=تُنْشِدُ النَّصْرَ نَزِيلاً مِنْ عُلَاهْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

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