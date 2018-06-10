3 تفجيرات تسبق إنهاء اعتصامات التركمان في كركوك

أعلن مركز الإعلام الأمني، الجمعة، وقوع ثلاثة اعتداءات إرهابية في كركوك تسببت بمقتل امرأة واحدة وإصابة 14 شخصاً بينهم أطفال ونساء، بالتزامن مع إنهاء التركمان اعتصاماتهم المعترضة على الانتخابات في المدينة.

وقال المركز في بيان إن”ثلاثة اعتداءات إرهابية في محافظة كركوك وقعت، حيث انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جامع الأبرار بشارع القدس ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال، كما كان هناك انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محل كوفي شوب ما أدى إلى جرح مدني في طريق بلدة مرور كركوك، إلى ذلك سقطت قذيفة هاون بالقرب من مدرسة مصلى دون خسائر بشرية أيضا”.

ودان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، رئيس اللجنة الامنية التفجيرات التي استهدفت المدنيين العزل في مدينة كركوك.

وقال في بيان تلقته (المدى)، ان”اهالي كركوك صدموا بقيام نفر ضال من الفلول الارهابية والاجراميه بتفجير عبوة بشارع القدس واخرى بطريق بغداد ادت الى استشهاد شابة وإصابه 18 مدنيا غالبيتهم من النساء والاطفال وهو دليل ضعفهم وفشلهم باستهدافهم للأطفال والنساء”.

ودعا مواطني كركوك الى”التعاون ودعم القوات الامنية في مهامها بحفظ الامن والحفاظ على استقرار كركوك والتعايش الاصيل بين مكونات المحافظة”.

كما دان مجلس محافظة كركوك التفجيرات. وقال في بيان تلقته (المدى) إن”استهداف المواطنين الابرياء وهم يمارسون عاداتهم وطقوسهم في هذا الشهر الفضيل ماهو إلا دليل على جُبن ونتانة الافكار الارهابية الدموية التي تحملها هذه الجماعات الارهابية الضالة التي تسعى دائما الى إزهاق الارواح ونشر الرعب والخوف بين المواطنين بغضّ النظر عن طبيعة المستهدفين فهم لايميزون بين طفل وشيخ وامرأة وهذا ديدنهم”.

وتزامنت تلك الاعتداءات مع إنهاء التركمان اعتصاماتهم المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي وسط كركوك.

وأجاز البرلمان يوم الأربعاء قانونا يأمر بإعادة فرز يدوي للأصوات في كل أنحاء العراق بعد أن أشار العبادي إلى حدوث”خروق جسيمة”.

وأعلن رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، الجمعة، عن إنهاء التركمان اعتصامهم بعد تلبية البرلمان لمطالبهم بالعد والفرز اليدوي.

وقال الصالحي في تصريح صحفي ان”التركمان أنهوا الاعتصام وأن الجميع سيعودون الى منازلهم بعد تلبية البرلمان لمطالب التركمان بالعد والفرز اليدوي”، مبيناً أن”الاعتصام السلمي استمر ٢٧ يوماً وانتهى بتلبية المطالب”.