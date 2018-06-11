أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية داخل العراق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن قوات بلاده أطلقت عملية عسكرية في جبل قنديل شمالي العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، أمام حشد جماهيري بولاية نيغدة وسط البلاد، في إطار حملته الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح أردوغان أن “العملية العسكرية تهدف إلى تجفيف أكبر مستنقع للأرهاب في جبل قنديل، الذي يعد تهديدا ضد تركيا وشعبها”، حسب قوله.

وأضاف “سنجفف مستنقع الإرهاب في جبل قنديل من قطعان القتلة، كما طهّرنا عفرين وجرابلس والباب وإعزاز”، وفق تعبيره.

وأكد أردوغان “قيام 20 مقاتلة تركية بتدمير 14 نقطة هامة للإرهابيين خلال العملية”، مبينا أن “عمليات الجيش ستتواصل ضد الإرهابيين”.

وانتقد رئيس اللجنة الامنية النيابية حاكم الزاملي تهديدات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باقتحام جبل قنديل وقصف قرى حدودية كوردية.

وقال الزاملي ان “هذه التجاوزات تصب في مصلحة اردوغان والتي يحاول تسخيرها لمصلحته مع اقتراب الانتخابات”.

وعزا الزاملي الصمت لرسمي حول تلك التجاوزات الى ان “العراق يعيش جملة من الازمات الكبيرة جدا والكتل السياسية منشغلة بصراعاتها حول الانتخابات ونتائجها وملف تشكيل الحكومة”.

وكانت تركيا قد هددت مؤخرا بامكانية التدخل العسكري في جبل قنديل “بأي لحظة” من اجل ما وصفته “التصدي لتهديد حزب العمال الكوردستاني”.

جدير بالذكر أن منظمة “بي كا كا”، تتخذ من جبال قنديل الحدودية معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تسيطر 515 من القرى الكوردية بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي.

ودعت حكومة اقليم كوردستان حزب العمال الى اخلاء تواجده في حدود اقليم كوردستان.

واعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن تركيا أقامت 11 قاعدة إقليمية شمالي العراق، وضاعفت عدد قواتها، فيما أشار إلى احتمالية توغل قوات تركية جديدة داخل الأراضي العراقية.