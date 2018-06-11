أَنَا وَالْحُبُّ وَرِمْشٌ آسِرٌ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم والشَّاعِرَةُ المغربية الْمُبْدِعَةْ/ مريم محمد المهدي التمسماني

{1} البوح الجميل

اَلشَّاعِرَةُ المغربية الْمُبْدِعَةْ/ مريم محمد المهدي التمسماني

وعندما يسبح

السؤال في عينيك

وترتعش أنامل يديك

بين دخان سجائرك

تأخذ جريدتك

تقرأ مقالا أو مقالين

تلتفت إلى فنجان

قهوتك الباردة

ترتشف

رشفة أو رشفتين

ولازال الدخان يحوم

حول رأسي ورأسك

ونحن معا لازلنا

نرتدي الصمت رفيقا

وكاننا نسير

في موكب جنائزي

بربك قل لي

أي شيء

هل تسمع قلبي

في جوف صمتي

هل تسمع

حبي حنيني

وشوقي الكبير

نحن الغريبان

نسير معا

في مدن الغربة

نتعثر في الزحام

في هذا الصباح

صباح غجري

صامت مثلنا

وصمت غجري يلفنا

ألا تدري ايها الغريب

إن للصمت صوتا

وأنا الغريبة

أسمع صوتك شجيا

بداخلي

قلبك

في حوزتي المقدسة

ينطق..يشدو

يا أيها الغريب

ما رأيك أن نخون معا

هذا الصمت الطويل

ونعانق سماء

البوح الجميل

أنا الغريبة

أنت الغريب

فطوبى للغرباء

اَلشَّاعِرَةُ المغربية الْمُبْدِعَةْ/ مريم محمد المهدي التمسماني

{2} فِي سَنَا شَعْرِكِ آهَاتُ الْهَوَى

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

1- فَلْتَبُوحِي بِالْهَوَى يَا بَسْمَتِي=إِنَّهُ الْأَجَمْلُ فِي فَحْوَى رُؤَاهْ

2- فِي سَنَا شَعْرِكِ آهَاتُ الْهَوَى=وَتَرٌ مِنْ شِعْرِكِ الرَّاقِي رَمَاهْ

3- رِمْشُكِ الْفَتَّانُ مَرْسُومُ الْمُنَى=هَلَّ يُشْجِينَا وَلَمْ يَخْشَ الْوُشَاةْ

4- أَتُرَانِي نَاسِكٌ فِي عِشْقِهِ=أَعْزِفُ الْأَوْتَارَ فِي مَاءِ الْقَنَاةْ؟!!!

5- حَدِّثِينِي بِالنُّهَى عَنْ طَبْعِهِ=فِي لِقَاءِ الْحُبِّ أَصْغَتْ أُذُنَاهْ

6- وَصِفِي لِي فِي الضُّحَى أَشْعَارَهُ=تَحْمِلُ الْمَهْمُومَ فِي يَخْتِ النَّجَاةْ

7- أَنَا وَالْحُبُّ وَرِمْشٌ آسِرٌ=قَدْ حَكَى لِي فِي الْهَوَى عَمَّا ارْتَآهْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

mohsinabdraboh@ymail.com mohsinabdrabo@yahoo.com