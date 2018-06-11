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إيران تجني 5 مليارات دولار سنويا من حقول النفط مع العراق

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن عائدات طهران من الحقول النفطية المشتركة مع العراق “ما يعرف بغرب نهر كارون”، بلغت خلال العامين الماضيين 5 مليارات دولار سنويا.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، الأحد، أفادت وزارة النفط الإيرانية أن الإنتاج من الحقول المشتركة مع العراق غربي كارون، بلغ 300 ألف برميل يوميا، مما يشكل عائدا سنويا يقدر بخمسة مليارات دولار.
والعراق وإيران هما ثاني وثالث أكبر منتجين للنفط، في منظمة البلدان المُصدرة للبترول “أوبك” على التوالي.
وتضم حقول ما يعرف بغرب نهر كارون حقول یادآوران، آزادكان الشمالي، آزادكان الجنوبي، یاران الشمالي، ویاران الجنوبي، في مناطق متاخمة للحدود العراقية الإيرانية.
وتقع خمسة حقول نفط عراقية على الحدود مع إيران، وهي: دهلران، نفط شهر، بيدر غرب، أبان، والنور، فيما يتشارك البلدان في حقول مجنون، أبو غرب، بزركان، الفكة، ونفط خانة.
وتحوي تلك الحقول مخزونا كبيرا من النفط الخام الخفيف، القريب من سطح الأرض واحتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل.

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