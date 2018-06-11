اتحاد القدم العراقي يكشف موعد تسمية لجانه الجديدة

كشف الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن موعد تسمية لجانه الجديدة، عقب الانتخابات الاخيرة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد حسين الخرساني ان “مسألة تسمية اللجان ستأخذ وقتاً، ولن يتم حسمها قريباً جداً”.

واضاف الخرساني ان “الاتحاد سيقوم على الاغلب بعد عطلة عيد الفطر بالاعلان عن لجانه الجديدة”، نافياً “وجود اي ترشيحات حالياً، مثلما تداولته بعض وسائل الاعلام”.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقد مساء أمس السبت، اجتماعه الاول بعد فوزه في الانتخابات، بحضور جميع اعضائه باستثناء كامل زغير ويحيى زغير.

وتمخض عن اجتماع الاتحاد جملة قرارات، منها حل جميع اللجان باستثناء اربع، وهي المسابقات والحكام والانضباط والاستئناف لحين انتهاء منافسات الدوري، وتسمية حسين الخرساني ناطقا رسميا واعلاميا بأسم الاتحاد، والتعاقد مع مدير فني (اجنبي الجنسية) للاتحاد بغية رسم سياسية جديدة للعمل المنتخبات بالتعاون مع الاتحادين الدولي والاسيوي.

كما تقرر خلال الاجتماع التعاقد مع ملاك تدريبي جديد للمنتخب الوطني الاول بعد انتهاء فترة التعاقد مع المدرب باسم قاسم نهاية شهر اب المقبل، اضافة الى اعادة هيكلة الملاكات التدريبية للمنتخبات الوطنية الفنية والادارية بدء من الاشبال الى الوطني.