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استطلاع غربي يظهر مدى ثقة العراقيين بالشرطة المحلية

وفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب المتخصصة في البحوث الإحصائية والاستشارات، فإن 69% من سكان العالم يثقون بالشرطة في بلدانهم، بينما يشعر 68% من الأشخاص بالأمان عند المشي بشكل منفرد في الشارع ليلا.
يشمل مؤشر القانون والنظام الذي تستند عليه الإحصائية 142 دولة حول العالم، ومن الجدير بالذكر أن مصر حازت على أعلى العلامات بين الدول العربية، وتلتها كل من الأردن والمغرب على التوالي.
بينما تذيلت فنزويلا القائمة العالمية حيث حازت على 44 نقطة على مؤشر علامته القصوى 100.
عالميا حازت سنغافورة والنرويج وآيسلندا على المراكز الثلاثة الأولى عالميا بالترتيب، حيث شعر مواطنو هذه الدول بأعلى درجات الأمان والسلامة الشخصية، وكانت ثقتهم الأعلى بالشرطة المحلية.

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