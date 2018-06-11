اطلاق نار على محكمة استئناف أربيل

أطلق مسلحان النار على محكمة استئناف أربيل، اليوم الأحد، قبل أن يتم اعتقالهما من قبل السلطات الأمنية.

وقال مسؤول فرع أربيل لنقابة محامي كوردستان في مؤتمر صحفي أياد كاكائي أنه “بعد الساعة التاسعة صباحاً، مرت سيارة عسكرية يستقلها سائق وشخص آخر، وكانا يرتديان الزي العسكري، وعند وصولها إلى أمام كشك كتاب العرائض، أطلقا النار على مبنى محكمة استئناف أربيل”.

وأضاف “نحن في فرع أربيل لنقابة محامي كوردستان ندين هذا التصرف غير القانوني واللادستوري، ومن دواعي الارتياح أن المتهمين تم إلقاء القبض عليهما، ولا نعرف الدافع وراء إطلاق النار، ولا هوية مطلقَي النار”.