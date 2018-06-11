التهمَ أجهزة الاقتراع واقترب من الصناديق.. احتراق مخازن مفوضيّة الانتخابات بجانب الرصافة

قالت وزارة الداخلية ومسؤول محلي، أمس الأحد إن حريقاً نشب في مخزن لصناديق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار الماضي وإن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران.

وصناديق الاقتراع هذه ضمن التي من المفترض أن يعاد عدها يدوياً في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد يوم الأربعاء.

وقال محمد الربيعي، عضو محافظة بغداد إنّ”مخازن وزارة التجارة التي بها كل صناديق الرصافة… الآن تحترق”. وأضاف إن”الدفاع المدني جاء ليطفئ ويخرج هذه الصناديق… كلّ الصناديق والأوراق احترقت”.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحريق أتى على بعض الوثائق والأجهزة لكنّ فرق الدفاع المدني تحاول منع امتداد النيران إلى صناديق الاقتراع.

وقال اللواء سعد معن إن الموقع كان مقسّماً إلى أربعة مخازن وإن أحدها، الذي يحوي المعدات الالكترونية والوثائق، هو الذي احترق فحسب. ويحاول رجال الإطفاء منع امتداد الحريق إلى المخازن الثلاثة الأخرى التي توجد بها صناديق الاقتراع.

وقال في تسجيل مصور”نحن الآن في محل الحادث أمامنا الآن الجملونات الثلاثة فيها صناديق الاقتراع المهمة، وهذه الجملونات لم تصلها ألسنة النار حتى هذه اللحظة”. ووصل وزير الداخلية الى موقع الحادث ايضاً.

بدوره، أكد مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان، إنه سيتم إخماد حريق مخازن المفوضية خلال ساعتين، إلا أن النيران بقيت مشتعلة حتى وقت متأخر من يوم أمس.

وقال سلمان في تسجيل فيديو إن”خطورة الحريق انتهت بشكل نهائي، والنواتج هي طبيعية جداً باعتبار أن أغلب المخازن تحتوي على مواد بلاستيكية”.

وأضاف”لا يوجد أي خطر في موقع الحادثة لغاية الآن”، مؤكداً”سيتم إخماد حريق مخازن المفوضية في جانب الرصافة في حي الكيلاني وسط بغداد، خلال ساعتين”.