المركز الاعلامي يطالب باطلاق سراح الزميل مصطفى الحامد مراسل الشرقية في الأنبار

المركز الاعلامي الصحافي الوطني العراقي يطالب قيادة شرطة الأنبار

باطلاق سراح الزميل مصطفى الحامد مراسل الشرقية في الأنبار

طالب المركز الاعلامي الصحافي الوطني العراقي قيادة شرطة محافظة الأنبار بالعدول عن القرار القاضي بحبس المراسل الاعلامي الشاب ابن الأنبار البار مراسل قناة الشرقية الفضائية في المحافظة

( مصطفى الحامد ) نتيجة صراع بين محافظ الانبار محمد الحلبوسي ومالك القناة سعد البزاز .. وقال رئيس المركز خالد القره غولي إن إيقاف وايداع شاب صغير قبل ايام عيد الفطر المبارك مدير مكتب القناة في محافظة الأنبار أنتهاكٌ لحرية التعبير عن الرأي .. وحذر القره غولي من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الكفيلةَ بمنع المتنفذين والسياسيين من استغلال النفوذ والسلطة لتحقيقِ غاياتٍ سياسية تضر بالعمل الصحفي والاعلامي الحر، وتعيق تقدمَ الديمقراطية في هذا البلد , واستغرب المركز الاعلامي الوطني العراقي القرارَ الاخير ضد قناة الشرقية وقال إن الصيغ القانونيةَ يجب أن تُطبق على جميع مكاتب القنواتِ العراقية والعربية المنتشرة اليوم بين مدن الأنبارِ وبدون موافقات رسمية